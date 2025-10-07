EMEP Genel Başkanı Aslan: Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi önemli bir eşik

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararlarına ilişkin iktidara çağrı yapan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, iktidarı kararları uygulamaya çağırdı. X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Aslan şunları kaydetti:

"Saray rejimi, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, özellikle Kobane tutsakları dâhil binlerce siyasiyi rehin almış durumda. CHP belediyelerine yapılan operasyonlarla belediye başkanları ve yöneticileri tutuklanarak cezaevine konuldu. Siyasi baskıların ardı arkası kesilmedi. Uluslararası hukuk hiçe sayıldı, çiğnendi.

"SÜREÇ BAKIMINDAN BİR TURNUSOL GÖREVİ GÖRMEKTEDİR"

Bugün yapılması gereken, AİHM’in ihlal kararının uygulanması; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tüm Kobane davası tutuklularının derhâl serbest bırakılmasıdır. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi, süreç bakımından bir turnusol görevi görmektedir. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesiyle barış ve kardeşlik yolunda önemli bir eşik aşılabilir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını defalarca uygulamayan saray iktidarını, kararları uygulamaya ve siyasi tutsakları serbest bırakmaya çağırıyoruz."

