Diyarbakır'a kayyum gelince Aziz İhsan Aktaş'ın her istediği olmuş

Yayınlanma:
Diyarbakır'da kayyum dönemindeki belediye bu sefer de tartışmalı bir ruhsat ile gündeme geldi. İBB soruşturmasının etkin pişmanlıkçısı Aziz İhsan Aktaş’ın Diyarbakır Kayapınar’daki şirket binası kayyum döneminde verilen ruhsat, 'Aktaş ne istese' olmuş dedirtti.

Organize suç örgütü liderliği iddiası ile gözaltına alınan ardından 'etkin pişmanlık'tan yararlanan ve kısa süre önce ev hapsi kaldırılan Aziz İhsan Aktaş’ın Diyarbakır Kayapınardaki şirket binasıyla ilgili imar usulsüzlüğü gündeme geldi.

2000’li yıllarda hızla yapılaşan Kayapınar’da müstakil evler yıkılarak yerlerine siteler ve apartmanlar yapılmaya başlandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Aktaş, bu evlerin arasında bulunan ve daha önce yakılan iki katlı bir evin arsasını satın aldı.

KAYYUM GELMİŞ AKTAŞLARA YARAMIŞ

Binayı inşa etmek için ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan Aktaş’ın kardeşi Doğan Aktaş, kayyum döneminde aldığı arsaya özel plan değişikliği yaptırdı. Normalde en az 1500 metrekarelik arsa şartı bulunmasına rağmen, yalnızca 600 metrekarelik araziye temel kazılarak lüks bir bina inşa edildi.

Özel'den beklenen Aziz İhsan Aktaş açıklaması geldiÖzel'den beklenen Aziz İhsan Aktaş açıklaması geldi

Daha sonra Kayapınar Belediyesi’ne yapılan başvuruyla 1/1000’lik imar planı üzerinden yapı ruhsatı çıkarıldı ve bina şirket merkezi olarak kaydedildi. Ancak aynı bölgede arsaları bulunan iki kişinin başvurusu, 1500 metrekare şartını taşımadıkları gerekçesiyle reddedildi.

KAYYUM DÖNEMİNDE RUHSAT

Kayapınar Belediyesi’nin kayyum yönetiminde olduğu dönemde ruhsat alan bina, imar yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen Doğan Aktaş adına kaydedildi. Şirket merkezi, ilçenin Diclekent Bulvarı’nda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

