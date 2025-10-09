Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye sahada olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye sahada olacak
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fidan, “Anlaşmanın ilk aşamasının 4 ana hedefi var. Türkiye sahada ateşkesi takip edecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı toplantısına katıldı. Gazze'deki ateşkes antlaşmasına ilişkin konuşan Fidan, Türkiye’nin en başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “muazzam bir uluslararası çaba” yürüttüğünü belirtti.

Fidan, “İki senedir devam eden Gazze’deki soykırımın durması için dün bir umut ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Hamas: Kalıcı ateşkes başladıHamas: Kalıcı ateşkes başladı

Trump: Esirler teslim edilecek, Gazze yeniden inşa edilecekTrump: Esirler teslim edilecek, Gazze yeniden inşa edilecek

Anlaşmanın ilk aşamasının büyük bir titizlikle uygulanması gerektiğine dikkat çeken Fidan, “İsrail’in savaşı yeniden dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda” diye konuştu.

hakan-fidan-paris-gazze-toplantisi.jpg

Bakan Fidan, planın ilk aşamasının büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anlaşmanın ilk aşamasının 4 ana hedefi var. Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. İsrail'in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda" diye konuştu.

Fidan, görevlendirmenin sürece göre şekilleneceğini belirterek, “Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik çözümler bulunması için bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek” açıklamasını yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

