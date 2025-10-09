Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas: Kalıcı ateşkes başladı
Yayınlanma:
Açıklama yapan Hamas yetkilisi Gazze'de kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu. Hayya, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı.

Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak. Yetkili arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldıklarını ve bu şekilde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Hayya "Direnişin kahramanları, düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı." şeklinde konuştu.

İsrail’de kritik toplantı başladı: Güvenlik kabinesi ateşkesi onaylayacak mı?İsrail’de kritik toplantı başladı: Güvenlik kabinesi ateşkesi onaylayacak mı?

Trump: Esirler teslim edilecek, Gazze yeniden inşa edilecekTrump: Esirler teslim edilecek, Gazze yeniden inşa edilecek

Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.

El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

