Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu. Hayya, İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı.

Refah kapısı çift taraflı olarak açılacak. Yetkili arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldıklarını ve bu şekilde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Hayya "Direnişin kahramanları, düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı." şeklinde konuştu.

Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.

El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi.