Trump: Esirler teslim edilecek, Gazze yeniden inşa edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ve Çarşamba günü üzerinde anlaşmaya varılan planı görüşmek üzere Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısının açılışında konuştu.

Trump, bu anlaşmanın “kalıcı barışa” yol açacağına inandığını ifade etti.

Gazze’deki savaşın sona erdiğini ilan eden Trump, Gazze’nin “yeniden inşa edileceğini” söyleyerek, İran’a yönelik saldırının da çatışmaların son bulmasında “önemli bir rol oynadığını” öne sürdü.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." ifadelerini ullandı. .

Trump, esirlerin de pazartesi ya da salı günü serbest kalabileceğini belirtti. Trump konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pek çok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabii ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı. Amerikan halkı için benim kabinem, solcu çılgınların devletimizi kapatmasına rağmen, Demokratlar yollarını kaybettiler. Kimle muhatap olacağız onu bile bilmiyoruz. Cumhuriyetçiler devletin yeniden açılması için oy verdiler. Sağlık için en iyisini yapmak istiyoruz."