Dilek İmamoğlu Saraçhane'de her şeyi anlattı! "Bu insanlık onuruna ihanettir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane’de düzenlenen “Aile Dayanışma Ağı” buluşmasında konuştu. İmamoğlu, “Bugün Aile Dayanışma Ağımızın 4’üncü buluşmasındayız. Yine Milletin Evi Saraçhane’de hak ve adalet için bir araya geldik. Haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında dimdik durduğumuzu, birbirimizin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız” dedi.

Son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren İmamoğlu şöyle konuştu:

“44 kişi sabaha karşı evlerinden koparıldı, gözaltına alındı. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve 16 arkadaşımız tutuklanarak hapse gönderildi. Hazırlanan dosyaların kopyala yapıştır belgelerle oluşturulduğunu görüyoruz. İnsan hayatını, aileleri, umutları böylesine özensiz bir şekilde hiçe saymak vicdanları kanatıyor.”

İmamoğlu, siyasetin aileleri hedef aldığını da belirtti:

“Toplumu belediye başkanlarının suçlu olduğuna inandıramayanlar şimdi aileleri hedef alıyor. İnsanları cezaevinde baskı altına alarak iftiraya zorlamaya çalışıyorlar.”

"İBB BORSASI ADI ALTINDA..."

İmamoğlu, “Daha da vahimi, İBB Borsası adı altında özgürlük vaatleriyle insanların umutlarını sömürmeye kalkışanların varlığıdır. Özgürlüğü parayla pazarlık konusu yapmak insanlık onuruna ihanettir. Bunlar yetmezmiş gibi asılsız kiralık katil senaryoları üretiliyor. Algı operasyonlarıyla masum insanları suçluymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu tablo bize karanlık kumpas günlerini hatırlatıyor” dedi.

Dilek İmamoğlu, sahte diploma skandalına değinerek Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının tartışmalı bir şekilde iptal edilmesine değindi:

“Sahte diplomalarla yüzlerce insan aramızda dolaşırken Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuş Ekrem İmamoğlu’nun diploması 31 yıl sonra temelsiz bir şekilde iptal ediliyor.”

Tutuklu belediye başkanlarını hatırlatan İmamoğlu, Murat Çalık gibi ağır hastaların hapis tutulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer 297 gündür, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat 218 gündür, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 154 gündür tutuklu. 19 Mart’tan bu yana 5 aydır iddianame bile yazılmadı. Bugün ilk duruşmada suçsuzluğu kanıtlanabilecek insanlar cezaevlerinde. Ağır hastalıkları olanların bile tutuksuz yargılanmaları engelleniyor.”

"RAMAZAN GÜLDEN BEBEĞİNİ İLK KEZ CEZAEVİNDE GÖRDÜ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in o cezaevindeyken dünyaya gelen evladı ile ilk kez görümesini de İmamoğlu şöyle anlattı:

"Cezaevinde tutuklu olan ve bebeğinin doğumuna şahitlik etmesine izin verilmeyen Ramazan Gülden, ilk kez açık görüşte bebeğini kucağına aldı. Onların o anını düşündükçe biz de gözyaşlarımızı tutamıyoruz"

Dilek İmamoğlu konuşmasının sonunda şunları ifade etti: