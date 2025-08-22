Murat Ongun'un kızı Saraçhane'de meydan okudu! "Başımızı eğmeyeceğiz"

Murat Ongun'un kızı Lal Ongun, "Tüm bunların neden, nasıl olduğunu anlamlandırmaya çalıştığımız bu 5 ayda anlamlandırabildiğimiz tek şey babam ve tüm yol arkadaşlarının, Ekrem başkanımızın alnı ak, başının dik oluşudur. Onlar boynunu eğmediği sürece bana ve aileme boynumuzu sadece bu mikrofonlara konuşmaya çalışmak eğdirebilir" dedi.