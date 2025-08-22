Murat Ongun'un kızı Saraçhane'de meydan okudu! "Başımızı eğmeyeceğiz"
İBB tutukluları ve Saraçhane eylemlerinde tutuklananlar için kurulan Aile Dayanışma Ağı, dördüncü kez Saraçhane'de toplanıp açıklamada bulundu.
Tartışmalı İBB soruşturmasında şafak baskını ile gözaltına alınıp tutuklanan İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un kızı Lal Ongun, ailesinin maruz kaldığı süreci anlattı. Ongun, babasının tutuklanışını şöyle dile getirdi:
- “19 Mart sabahı ailemden 1980 km uzakta okumak için gittiğim başka bir ülkede henüz orada saat daha gecenin 4’ü 5’iyken büyük bir şokla uyandım. Canım babama bundan sadece bir hafta önce sıkıca sarıldığımda evimizde huzurlu ortamımızda sarılacağım son bir pazar günü olacağını hiç düşünmemiştim. O gün o sarılışın ağırlığını anlayamamıştım.”
"KARDEŞİM BABAM İÇİN AĞLADIĞI GECENİN SABAHINA ANNEMSİZ UYANDI"
Ongun, yaşadıkları travmaları şu sözlerle anlattı:
- “Bir sabah daha, şafak vakti saat 6’da kapı ziline fırladık. Üstelik bu kez polisler annemi almaya gelmişti. Hem de kardeşimin koynundan. Bir gece önce kardeşim ‘Babamı çok özledim, artık dayanamıyorum. Anne babam eve ne zaman gelecek?’ diye ağlaya ağlaya annemin koynunda uyuya kalmıştı. O sabah annem kardeşimin koynundan çıkıp nezarethaneye götürüldü. Ve kardeşim babam için ağladığı gecenin sabahına annemsiz uyandı.”
Lal Ongun, ebeveynlerinin gözaltına alınmasının ardından bu sefer kendilerine bakan akrabalarının da gözaltına alınmasını şöyle anlattı:
- “Babamız ve annemizden sonra bu 5 ay boyunca bize babalık yapan, yanımızda bir dağ gibi duran, tanıdığımız ilk günden beri dünyalardan çok sevdiğimiz eniştemizi, bizim için ikinci babamızı, can abimizi aldılar. Bizim için güven, şefkat ve destek kaynağıydı.”
"BİZİM ANCAK BU MİKROFONDA KONUŞURKEN BAŞIMIZ EĞİLİR"
Ongun, babası ve yol arkadaşlarının onurlu duruşuna dikkat çekti:
- “Tüm bunların neden, nasıl olduğunu anlamlandırmaya çalıştığımız bu 5 ayda anlamlandırabildiğimiz tek şey babam ve tüm yol arkadaşlarının, Ekrem başkanımızın alnı ak, başının dik oluşudur. Onlar boynunu eğmediği sürece bana ve aileme boynumuzu sadece bu mikrofonlara konuşmaya çalışmak eğdirebilir.”
Yaşadıkları sürecin kendilerine büyük dersler verdiğini söyleyen Ongun, şunları kaydetti:
- “Biz en karanlık günlerde bile gördük ki bir insanın en büyük gücü doğru bildiği yoldan dönmemesidir. Ve biz babalarımızdan, annelerimizden onların dostlarından ve yol arkadaşlarından işte tam da bunu öğrendik. Onlar bize doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin değerini bir kez daha gösterdiler.”
"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"
Konuşmasının sonunda babasına seslenen Ongun, sözlerini şu şekilde tamamladı:
- “Canım babacığım, şunu bil ki tüm dostların, seni tanıyan herkes, tüm çalışanların senin güzel kalbini, merhametini, çalışkanlığını, işine saygını, şehrine ve ülkene faydalı bir birey olmak için harcadığın çabayı çok iyi biliyor. Seninle gurur duyuyor. Biz çocukların, ev hapsinde olduğu için burada olamayan ama kalbi her an seninle atan annem, biricik babaannem, ablan seninle gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki gerçek zamanı geldiğinde güneş gibi doğar. Haksızlıklar doğu ışığının altında tek tek hesabını verir.”