Didem Özel'den Selvi Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Yayınlanma:
Geçtiğimiz hafta ameliyat olan ve hastanede tedavisi devam eden Selvi Kılıçdaroğlu'nu Didem Özel ziyaret etti.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bir rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.
Hastanede tedavisi devam eden Selvi Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, ziyaret etti.
Özgür Özel: Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen Didem Özel'in yarın genel başkanlık seçiminin yapılacağı 39'uncu Olağan Kurultay'a katılması bekleniyor.
Selvi Kılıçdaroğlu'nun Başkent Üniversitesi'nde ameliyat olduğu öğrenildi.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı