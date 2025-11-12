Dervişoğlu'ndan CHP'nin kapatılma iddiaları hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki İBB'ye yönelik soruşturmada hazırlanan iddianameye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

İddianamenin yayımlanmadan önce AKP medyasında yayımlandığını belirterek Dervişoğlu, sayfa sayısı nedeniyle henüz yorum yapamayacağını söyledi. Dervşioğlu şöyle konuştu:

“Şimdi 3900 yok sayfalık bir iddianame ile ilgili henüz yeni yayınlanmışken incelemeden herhangi bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Hukukçu arkadaşlarımız onu inceliyor ama davanın başlaması, soruşturmanın yürütülme biçimi efendim işte sürdürülen tahkikatlar vesaire... Bununla ilgili siyasallaştırılmış bir soruşturma olma özelliğine dair eleştirilerimi dile getirmiştim.”

Soruşturmanın siyasi bir nitelik taşıdığını savunan Dervişoğlu, “Yani dışarıdan bakıldığında bir siyasi boyutu var bu soruşturmanın. Kamuoyunun da bu ortak kabulü. İş siyasi bir soruşturma gibi değerlendirilirse pek tabii olarak bu iddianamenin bir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ithamlar da olacaktır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef tahtasına koyan bir çabayı da içinde barındıracaktır.” dedi.

Dervişoğlu, partisi olarak süreci inceledikten sonra değerlendirme yapacaklarını belirtti:

“Bunların hepsini inceleyerek kamuoyuyla kanaatlerimizi paylaşmak suretiyle üzerimize düşen siyasi sorumluluğu gereklerini yerine getireceğiz. Ama ayak üstü hemen sathi bilgilerle derin yorumlar yapmak niyetinde değilim.”

Siyasi amaçlı yargılamaların toplumda bir kanaate dönüştüğünü vurgulayan Dervişoğlu, “En başından itibaren bulunduğum yerde duruyorum. Türkiye'de bazı soruşturmalar bazı yargılamalar birilerinin isteği üzerine siyasi amaçla yapılıyormuş hissiyatı yaratılıyor. Bu da bir hakim kanaate dönüşüyor.” ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan “siyasetin finansmanı için yasa dışı para havuzu” iddialarına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

“Bakın bu şöyle. Ya normal yani o olmasa başka bir şey de bulunup koyulabilirdi diye bir kanaat de söz konusu olabilir. Yani göz ucuyla baktığınızda gördüğünüz o ama derinlemesine incelediğinizde onu çürüten şeylere de rastlayabilmek mümkün olur. Onun için sathi bilgilere dayanarak derin yorumlar yapabilmenin mümkün olamayacağını ifade etmeye çalışıyorum.”

CHP’nin kapatılmasına yönelik olası adımların gündeme getirilmesini de eleştiren Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ya bu yapılabilir. Bunların akıllarının bir tarafında elbette ki o da olabilir. Yani buna benzer uygulamalar geçmiş dönemlerde olmadı mı? Cumhuriyet Halk Partisi putlan krizinden yeni çıktı. Yani dolayısıyla o gün de yeni bir krize doğru sürüklenmesini istemeleri onlar açısından doğaldır.”

Demokrasiye zarar verecek girişimlere karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapan Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Demokrasi açısından ne kabul edilir, ne kabul edilemez? Ona bakmamız lazım bizim. Siyasi partiler olarak ya da işte hukukçular olarak bütün sivil toplum kuruluşları olarak, medya dünyası olarak demokrasinin kabul etmeyeceği ve sindiremeyeceği şeyler nedir? Türkiye'de olup biten birçok şeyin arasında hakkın, hukukun, adaletin çiğnendiğine dair bir hakim kanaat var. Bu demokrasi bunu sindirebilir mi? Sindiremez. Dolayısıyla el birliğiyle bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz ona bakmamız lazım.”

KAPATILMA İDDİASINA SAVCILIKTAN YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan 237 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 3 bin 742 sayfalık iddianamede, CHP hakkında Yargıtay'a bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

"Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir."



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bildirimin, "CHP'nin kapatılması için ihbar" olarak yorumlanması hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: