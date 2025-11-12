Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt! "Öcalan'a yanıt veremeyen kim varsa..."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Dervişoğlu, terör örgütü PKK üyelerinin İmralı Süreci'nde af edilip ülkeye geri geleceği iddiası hakkında konuştu .

Reuters'un kamuoyuna duyurduğu iddiasının hala yalanlanmadığını belirten Dervişoğlu şunları dile getirdi:

"Yalanlanmadığına göre meselenin aslı astarı olduğunu herkes kabul ediyor demektir. Örgütün orta ve üst düzey 1000 militanı ise başka ülkelere transfer edilecekmiş. Şimdi size büyük bir barış projesi olarak sunulacak olan bu planın ne anlama geldiğini kısaca özetleyeyim istiyorum. İktidar Büyük Ortadoğu projesinin son etaplarından biri olan Terörsüz Türkiye isimli PR kampanyasıyla Türk milletini 9.000 terörist ile birlikte yaşamaya hazırlamaktadır. "

"YILANA SARILANI İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Dervişoğlu, bu durumun büyük bir hukuk tezatı yarattığını anlattı. İnsanların sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığı Türkiye'de PKK'lıların nasıl geleceğini söyledi. Dervişoğlu, bu sorularının muhatabının da İmralı Süreci tarafları olduğunu söyledi. Dervişoğlu şunları ifade etti:

"Çatışma ve silah kullanma tecrübesi olan daha çıkacak kadar radikal, askerimize, polisimize silah sıkmak, şehirlerde bomba patlatmak üzere eğitim almış, birçoğu da bu tür eylemleri bir şekilde uygulamış olan 9.000 terörist şehirlerimize ve mahallelerimize gelecek. Aynı otobüse bineceğiz, aynı çarşıda gezeceğiz, öyle mi? Bu ülkede tweet attığı için, bir espriye güldüğü için, bu kadar haksızlığa, yolsuzluğa itiraz ettiği için, protesto gösterilerine katıldığı için pırıl pırıl gençlerimiz tutuklanırken belediye başkanları ve gazeteciler Silivri'ye doldurulurken 9.000 terörist elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşacak, öyle mi? Bu sorularımın muhatapları terörist başının beklediği umut treninin yolcularıdır. Aklını saraydan, fikrini İmralı'dan alanlardır. Denize düşüp yılana sarılanı duydum da yılana sarılıp denize denize atlayana ilk defa şahit oluyorum. Bunların hepsini uyarıyorum. Bunların hepsini uyarıyorum"

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi. Bahçeli, dün Dervişoğlu'nu çok sert sözlerle hedef almış hem hakaret etmiş hem de 'Patrona Halil'in 'kellesinin' kesilmesini örnek göstermişti.

Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Sözlerime farklı anlamlar yüklemeye çalışıp onun üzerinden şahsıma hakarete yeltenmeye hiç kalkışmasınlar. Söylüyorum, yanlışlarını yüzlerine yüzlerine söylüyorum. Bu yanlıştan dönün diyorum. Hayırlı günler komşum. Derdin derdimdir diye kapısını çalacağınızı söylediğiniz Türk milletine bir sorun bakalım mahallelerinde Kandil zebanilerini görmek istiyorlar mıymış? Bir sorup öğrenin bakalım. Türk devletinin iktidarınız sorununa federasyon çukuruna itilmesine bu büyük milletin rızası var mıymış? Bir sorun öğrenin diyorum. Abdullah Öcalan denen caninin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne talimat vermesini, bu kürsülerde konuşmasını destekliyorlar mıymış? Bir sorup öğrenin bakalım. Doğrudur. Engizisyon dünyayı tepsi diye yutturmaya kalktı. Doğrudur. Bunu engizisyon yaptı. Bazıları da cani başını barış güvercini diye bu millete yutturmaya çalışıyor. Barış güvercini diyor. Lütfediyor"

"KANDİL NASİHATÇILARI"

Bahçeli'nin dünkü konuşmasındaki 'Babil nasihatçıları' sözlerine, "Kandil nasihatçıları" sözü ile yanıt veren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim Babil nasihatçilerine karnımız toktur diyor. Doğrudur. Bizim de Kandil nasihatçilerine karnımız toktur. Lafı uzatmanın manası yok. Dünya yuvarlaktır. Cani Apo bebek katilidir. Kim ki onunla fikir ortaklığı yapar, o onun suç ortağıdır"

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan ifadelerine dikkat çeken Dervişoğlu, bunlara resmi makamlardan veya siyasilerden bir yanıt gelmediğini ifade etti.

Bahçeli'nin Aslan yavrusu sözlerini de hatırlatan Dervişoğlu, şunları ifade etti: