Demirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecek

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihali kararının kesinleşmesinin ardından, CHP Lideri Özgür Özel'in 9 yıldır tutuklu Demirtaş'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMESİ GÜNDEMDE

CHP kulislerinde, Özel’in uzun süredir Demirtaş’ı yeniden ziyaret etmeyi gündeminde tuttuğu, yoğun siyasi takviminin nispeten hafiflemesiyle birlikte Edirne Cezaevi’ne bir ziyaret programı için çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

Ziyaretin takviminin henüz netleşmediği ancak ziyaretin kısa bir süre içerisinde organize edileceği öğrenildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA PARTİSİNİN DOKUNULMAZLIK KARARI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AİHM'in Demirtaş kararını partisinin grup toplantısında gündeme getirerek, geçmişte CHP içinden gelen 'dokunulmazlığı kaldırma' oyları için özür dilemişti.

Özel'in "Bugünkü genel başkan sıfatıyla özür diliyorum" ifadelerinin ardından Demirtaş ise Edirne Cezaevi'nde kaleme aldığı mektupta "Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" demişti.