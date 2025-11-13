DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı: 'Daha fazla vakit kaybetmeyin'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye konusunda çağrıda bulunarak, "Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk hali daha fazla vakit kaybetmen sona ermeli. 1 dakika dahi tutuklu kalmamalı artık Selahattin Demirtaş. Artık hukukun gereği yerine getirilmeli" açıklamasında bulundu.

Doğan, "AİHM kararını uygulamayarak geçirilen her dakika AİHM kararını tanımamak, Anayasa'yı tanımamak anlamına gelir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

AİHM kararı sonrası avukatları Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" ifadelerini kullandı.