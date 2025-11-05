DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan Hatimoğlulları, Demirtaş'a yönelik AİHM kararlarını hatırlattı. Hatimoğlulları, "Bütün tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

"YARGIYI SİYASETİN SOPASI YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Hatimoğlulları, "Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyaset susturulmamalıdır" diye konuştu. Hatimoğlulları, "Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin" diye konuştu.

Hatimoğulları yaptığı açıklamada, "Kobane Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir. Ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyasetin susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazıkki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin. Kobane Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır. "

DEMİRTAŞ: MECLİS KOMİSYONU İMRALI'YA GİTMELİDİR

Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu. Mesajda, "Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meslede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazıkki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir."