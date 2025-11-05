DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'ten oluşan bir heyet, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmenin ardından heyetin saat 14.00'te cezaevi önünde bir basın açıklaması yapması planlanıyor.

Eş zamanlı olarak, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kocaeli'ndeki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Beştaş'ın da bu ziyaretin ardından saat 15.00’te cezaevi önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

ZİYARETİN ARKA PLANINDAKİ KRİTİK GELİŞMELER

Ziyaretler, Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuyla ilgili yaşanan önemli gelişmelerin hemen sonrasına denk geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddederek, hak ihlali kararını kesinleştirmişti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

BAHÇELİ'NİN DİKKAT ÇEKEN "HAYIRLI OLUR" AÇIKLAMASI

Siyasi gündemde yankı uyandıran bir diğer gelişme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklaması olmuştu. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazetecinin AİHM'in kesinleşen Demirtaş kararıyla ilgili sorusuna, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti. Bu açıklama, siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden olmuştu. DEM Parti heyetlerinin yapacağı ziyaretler ve sonrasındaki açıklamaların, bu kritik gelişmeler ışığında önemli mesajlar içermesi bekleniyor.