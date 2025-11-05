DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret

DEM Parti'den Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret
Yayınlanma:
DEM Parti heyetleri, partinin önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı tutuklu bulundukları cezaevlerinde bugün ziyaret edecek. Ziyaretlerin, AİHM'in Demirtaş hakkındaki kesinleşen ihlal ve tahliye kararı ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu konudaki dikkat çeken açıklamalarının hemen ardından gerçekleşmesi, siyasi kulislerde önemle takip ediliyor.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'ten oluşan bir heyet, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmenin ardından heyetin saat 14.00'te cezaevi önünde bir basın açıklaması yapması planlanıyor.

Eş zamanlı olarak, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kocaeli'ndeki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Beştaş'ın da bu ziyaretin ardından saat 15.00’te cezaevi önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceği duyuruldu.

Demirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecekDemirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecek

ZİYARETİN ARKA PLANINDAKİ KRİTİK GELİŞMELER

Ziyaretler, Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuyla ilgili yaşanan önemli gelişmelerin hemen sonrasına denk geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddederek, hak ihlali kararını kesinleştirmişti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

BAHÇELİ'NİN DİKKAT ÇEKEN "HAYIRLI OLUR" AÇIKLAMASI

Siyasi gündemde yankı uyandıran bir diğer gelişme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklaması olmuştu. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazetecinin AİHM'in kesinleşen Demirtaş kararıyla ilgili sorusuna, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti. Bu açıklama, siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden olmuştu. DEM Parti heyetlerinin yapacağı ziyaretler ve sonrasındaki açıklamaların, bu kritik gelişmeler ışığında önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
TÜSİAD'dan Özgür Özel ve AKP'li Ala'ya ziyaret
TÜSİAD'dan Özgür Özel ve AKP'li Ala'ya ziyaret
Tek başına verdiği mücadele faciayla bitti! 5 çocuğu yangında ölen anne hakkında mahkemeden karar
Tek başına verdiği mücadele faciayla bitti! 5 çocuğu yangında ölen anne hakkında mahkemeden karar
İmamoğlu'nun ailesi ifade vermek için emniyette!
İmamoğlu'nun ailesi ifade vermek için emniyette!