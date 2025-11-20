DEM Parti'den Mazlum Abdi çağrısı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye iç siyasetini doğrudan etkilediğini söyledi.

Doğan, Suriye ve özellikle Kuzeydoğu Suriye ile ilgili spekülasyonların kamuoyunda yanlış algılar yarattığını söyledi. Kürtler arası ilişkilerin dikkatle takip edildiğini vurgulayan Doğan, Türkiye’nin Suriye politikasında değişmeyen tek tutumun Kuzeydoğu Suriye’ye yaklaşım olduğunu ifade etti:

“Tek tutarlı tutumu Suriye politikasında bu olabilir galiba Türkiye'nin. Bugüne kadar değişen Dışişleri Bakanlıklarına rağmen en istikrarlı tutumu bu konuda gösterdi. Kürtlerle kurduğu ilişki konusunda gösterdi. Ne yazık ki bugüne kadar hep bir güvenlik meselesi, hep böyle bir tehdit unsuru ya da tehdit oluşturan bir varlıkmış gibi anlatmaya çalışageldi sevgili Türkiye halklarına.”

MESAJLARINI AKTARDI

Doğan, SDG lideri Mazlum Abdi’nin Duhok’taki Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmayı aktardı:

“Suriye Devlet kurumlarına katılmamız Türkiye için bir tehlike oluşturmaz. Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Asla savaşı başlatan taraf olmayacağız. Suriye ordusunda yer almamız komşu ülkeler için tehdit olarak algılanmamalı. Biz kimseye karşı savaşmadık. Aksine Suriye ordusundaki varlığımız komşuların güvenliği ve istikrarı için bir güvencedir.”

Mazlum Abdi’ye eşlik eden İlham Ahmet’in mesajı da Doğan tarafından şöyle aktarıldı:

“Suriye'nin yeni bir savaşa ihtiyacı yok. Barışa ihtiyacı var. Bunca yıldan sonra birbirini anlamak, empati kurmak gerekiyor. Bir Kürt kendini bir Arabın yerine, bir Arap da kendini bir Kürdün yerine koyup düşünebilmeli. Kürdün ne istediğini bir Arap anlamalı ve onu nasıl razı edebileceğine dair kafa yormalı. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Ne güzel olur rahatlıkla Türkiye'ye gidip gelebilsek. Ortak menfaatlerimiz olursa, barış olursa, Kürtlerin hakkı garantiye alınırsa ve birlikte yaşarsak ne güzel olur. Ne güzel olur Suriye ve Irak arasında iyi bir yaşam, barışçı ilişkiler olursa. Sınırlar böyle kalabilir. Ancak onlara yüklediğimiz anlamlar değişmeli.”

Doğan, Türkiye'nin Mazlum Abdi'yi ağırlaması gerektiğini söyledi. Doğan şöyle konuştu:

"Şimdi hakikaten sizlere soruyoruz buradan. Güzel olmaz mı? Türkiye Kuzeydoğu Suriye ile bugün Kürdistan bölgesel yönetimi ile kurduğu ilişkilerin bir benzerini hatta daha ilerisini kurmayı hedeflese, dostluk kursa, temas halinde olsa. Tıpkı Kürdistan bölge başkanlığı Türkiye'de ağırlandığı gibi tıpkı Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mesut Barzani Türkiye'de ağırlandığı gibi Sayın Mazlum Abdi de Türkiye'de ağırlansa, var olan sorunlar yüz yüze konuşulsa diyalogla, temasla aşılmaya çalışılsa güzel olmaz mı? Kime nasıl bir zararı olabilir bunun? Olsa olsa halklar yararına çok önemli bir adım atmak olur. Barış için. Üstelik bölgesel bir barışı hedeflemek için bir adım atmış olursunuz. Beklentimiz Türkiye'nin böyle adımlar atması.."

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli “bütünleşme” çağrısını da hatırlatarak sözlerini şu temenniyle bitirdi: