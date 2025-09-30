DEM Parti Bahçeli ile görüşmelerindeki bu anekdotu ilk kez açıkladı

DEM Parti Bahçeli ile görüşmelerindeki bu anekdotu ilk kez açıkladı
Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti, görüşmelerinden birinde MHP liderinin bir ifadesini ilk kez ilk ağızdan açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te İmralı Süreci'ni başlattı ve terör örgütü PKK 11 Temmuz'da silahları bıraktı.

Süreç, TBMM'de komisyon kurulması ile devam ederken DEM Parti Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda DEM Parti terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmelerini aktarırken İmralı Heyeti olarak Bahçeli ile görüşmelerinden bir kısmı da aktardı.

MA'nın haberine göre; DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Bahçeli'nin kendilerine şunu dediğini öne sürdü:

“(Öcalan’ı kast ederek) Kürtlerin önderi ile Erdoğan’ın bir araya gelerek çözemeyeceğiz bir şey yok.”

Öcalan AKP'ye en sert mesajını verdi! "Seçeneksiz değiliz"Öcalan AKP'ye en sert mesajını verdi! "Seçeneksiz değiliz"

Öte yandan DEM Parti, Öcalan'ın AKP'ye mesajlar verdiğini, Kürtlerin 'seçeneksiz' olmadığını söylediğini aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

