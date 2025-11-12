Davutoğlu: Sana kim sözünün arkasında durma dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, dün yaklaşık 8 aydır beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını duyurdu.

İddianamede tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıl hapsi istenirken, CHP hakkında ise kapatma başvurusu yapıldığı öne sürüldü.

Son dakika | 23 asır hapsi istenen İmamoğlu'ndan iddianameye ilk tepki

Başsavcılık, yaptığı iki yazılı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını savundu.

"CHP'NİN KAPATILMA BAŞVURUSU HABERLERİ TAM BİR FACİA"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile ilgili ortaya atılan "kapatma" iddialarına tepki gösterdi

Kapatma başvurusuyla ilgili haberleri tam bir facia olarak değerlendiren Davutoğlu, Başsavcıya seslenerek, "Sayın savcı, sana kim sözünün arkasında durma dedi Allah aşkına. Hem bu bildirimi yapıp hem de “kapama istemedik” diyerek bu milletin aklıyla, bizlerin aklıyla dalga mı geçiyorsun?" dedi.

Dervişoğlu'ndan CHP'nin kapatılma iddiaları hakkında açıklama

"SAYIN SAVCI, MİLLETİN AKLIYLA DALGA MI GEÇİYORSUN?"

TBMM'de Yeni Yol grubunun grup toplantısında konuşan Davutoğlu, şunları söyledi:

"İddianame açıklandıktan sonra İstanbul Başsavcılığının Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına bildirimde bulunduğu haberleri ise tam bir facia. Gerekçe Anayasa'nın 68, 69 ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesinin ihlali. Dün akşam hukukçu arkadaşlarımdan özel bir komisyon kurduk ve bu bunu incelemelerini istedim. Çünkü bu vahim bir tablo. Savcılık Cumhuriyet Halk Partisi hakkında suçtan kaynaklı paralarla partiye bina alma, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma suçlamalarıyla Anayasanın 68 ve 69. maddelerin ihlal edildiğini iddia ederek Siyasi Partiler Kanunu 101. maddesinin uygulanmasını Yargıtay Başsavcılığından istiyor.

Peki 101. madde başlığı ne? Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması. Sonra Başsavcı bir açıklama daha yapıyor tepkiler gelince. Diyor ki: “Biz kapama istemedik, Yargıtay Başsavcılığına bildirimde bulunduk.” Sayın savcı, sana kim sözünün arkasında durma dedi Allah aşkına. Hem bu bildirimi yapıp hem de “kapama istemedik” diyerek bu milletin aklıyla, bizlerin aklıyla dalga mı geçiyorsun?"