Son dakika | 23 asır hapsi istenen İmamoğlu'ndan iddianameye ilk tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında iddianame dün duyuruldu.

İddianamede suç örgütü lideri olduğu iddia edilen tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıl hapsi istendi.

İMAMOĞLU'NDAN İDDİANAMEYE İLK TEPKİ

İmamoğlu'ndan yaklaşık 8 ay sonra hazırlanan iddianameye ilişkin ilk tepki geldi.

237 gün sonra hazırlanan iddianemede, aylardır dile getirilen "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddilarından çıkıp Cumhuriyetin kurucusu CHP’yi hedef almaya vardığına dikkat çeken İmamoğlu, "Size yazıklar olsun. Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir" dedi.

CANLI YAYIN ÇAĞRISINI TEKRARLADI

İmamoğlu, yargılama sürecinde deafalarca tekrarladığı duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısını tekrarladı.

İmamoğlu, "Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de (TBMM) göreve çağıran İmamoğlu, "Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, açıklamasını "Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!" ifadeleriyle bitirdi.

