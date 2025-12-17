CHP'nin süreç raporu tamamlandı: Komisyona sunulacak tarih belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından CHP, süreç ile ilgili raporunu tamamladı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, raporu ne zaman TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.