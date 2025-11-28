CHP'nin parti tüzüğü değişti!

CHP, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla gerçekleştireceği üç günlük '39. Olağan Kurultayı' başladı. Kurultayın ilk gününde, 17 yıl sonra yenilenen parti programı delegelerin onayına sunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’nin gölge bakanları da 34 somut önerisi sıraladı. Kurultayda 15 maddelik Parti Tüzüğü değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Kurultayın ilk günü sonra erdi.

CHP lideri Özgür Özel, kurultayın ilk gününün tamamlanmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

Özel'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Partimizin 39. Olağan Kurultayının ilk gününde; parti programımızı, tüzük ve yönetmelik değişikliklerimizi oy birliği ile kabul eden delegelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bugünkü çalışmamızı kurultay delegelerimizle, seyircisiz olarak yürüttük. Yarın halkımızın katılımıyla devam edeceğiz.

Bu program sadece bir siyasi partinin metni değil, bu ülke için emek veren herkesin sesidir. Bu program, milletin programıdır!

Çökmüş bir sisteme karşı umudu örgütlemek, demokrasiyi, hukuku, refahı ve adaleti yeniden inşa etmek için Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye diyerek yola çıkıyoruz.

Milletin programını, milletin iktidarıyla hükümet programına dönüştüreceğiz!"