CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi ve saati açıklandı

CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi ve saati açıklandı
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 69'uncu adresi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart sabahı tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesiyle CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenlemeye başlamıştı.

Mart ayından bu yana 69'uncu kez gerçekleştirilecek olan mitingin adresi ve saati açıklandı.

chpnin-millet-iradesine-sahip-cikiyor-mitingi-bu-hafta-silivride.jpg

Lütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dediLütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dedi

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ AÇIKLANDI

CHP'den yapılan açıklama mitinglerin İstanbul'daki bu haftaki adresi AKP'nin yerel seçimde yüzde 42,25 oranında oy aldığı Sultanbeyli oldu.

.jpg

Partinin sosyal medya hesabıdan, Sultanbeyli'deki Atatürk Anıtı'nda bu çarşamba saat 19.30'da düzenlenecek mitinge dair şu açıklama yapıldı:

  • "Çarşamba akşamı Sultanbeyli’de millet iradesine sahip çıkmak için yine meydanlardayız! Ne baskı bizi yıldırır, ne tehditler yolumuzdan döndürür! Bu 69. buluşmamız, kararlılığımızın simgesi! Adalet, özgürlük ve demokrasi için mücadelemiz sürüyor!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
Siyaset
Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli
Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli
CHP'li Yücel'den Yeni Şafak yazarına 'Atatürk' tepkisi
CHP'li Yücel'den Yeni Şafak yazarına 'Atatürk' tepkisi