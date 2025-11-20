CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz hakkında fezleke

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e fezleke gönderildi. Yavuzyılmaz, Türkiye-Irak ham petrol boru hattında usulsüzlük iddialarını gündeme taşımıştı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM'ye fezleke gönderildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, "Türkiye-Irak ham petrol boru hattında yapılan usulsüz petrol taşımasıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği 277 sayfalık ‘Nihai Kararı’ ortaya çıkardığım için hakkımda fezleke düzenlenmiş" dedi.

"BU FEZLEKE, AKP’NİN USULSÜZLÜK GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Açıklamasının devamında, fezlekenin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye’nin aleyhine 1 milyar 471 milyon dolar cezaya hükmedildiği gerçeğini değiştirmediğini belirten Yavuzyılmaz, "Söyledim, söylemeye devam ediyorum Bu ceza tutarını, bu cezaya sebep olan Tayyip Erdoğan ve sorumlu üst düzey AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz! Konunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

