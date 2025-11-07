CHP'li Yücel’den fezlekelere yanıt: Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, son dönemde CHP’li isimler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hedef alınarak hakkında soruşturma açılması ve fezlekeler düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deniz Yücel, "Demokratik siyasetten kaçanlara, millet iradesini yok sayanlara sandık geldiğinde en güzel cevabı, milletimiz verecek" dedi.

"AMAÇ YARGI VESAYETİYLE MUHALEFETİ SİNDİRMEK VE İKTİDARLARINI SÜRDÜRMEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızı, sonrasında partimizin kurumsal kimliğini hedef aldılar, şimdi de başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ve milletvekillerimizi hedef alıyorlar.

Amaç yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, yargı vesayetiyle muhalefeti sindirmek ve iktidarlarını sürdürmek…