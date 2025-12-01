CHP'li Murat Emir’den 'köstebek savcı' haberine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürerken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi bugün yayımladığı haberde, bir kadın Cumhuriyet savcısı hakkında “köstebek” manşeti attı.

Haberde, savcının Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile bir otel odasında görüştüğü iddiası öne çıkarıldı; İBB soruşturmasıyla bağlantılı olarak otel buluşmaları ve tanık anlatımları üzerinden bir “sızdırma” iddiasında bulunuldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu manşetin ardından yazılı bir açıklama yaparak, hem savcıya yönelik gözaltı sürecinin zamanlamasını hem de Mehmet Pehlivan dosyası ve itirafçı tanık beyanlarının arka planını anlattı.

İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!

Emir, İBB iddianamesinin hazırlanma süreci, yalancı tanık iddiaları, iddianamedeki özel bölümler ve son gözaltı hamlesi arasındaki bağlantılara dikkat çekti.

Emir’in açıklamasının tam metni şöyle:

İBB soruşturmasında Sabah Gazetesi’nin bugün attığı “köstebek” manşetinin arka planını anlatayım:

Perşembe sabahı saat 05.00 sularında, hamile bir kadın Cumhuriyet savcısının evine polisler gitti.

Gün boyu ifadesi alındı, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Günlerdir bu tabloyu biliyor, takip ediyorduk.

Dosyanın nereye evrileceğini görmek için konuşmayı erteledik.

Ancak iktidar medyası bu savcıyı “otel odasında buluşan kızıl saçlı savcı” diye manşete taşıyıp fotoğrafıyla öne çıkarınca, İBB soruşturmasını yürütenlerin yöntemini ve gözü dönmüşlüğünün boyutunu anlatmak kaçınılmaz hâle geldi.

Mehmet Pehlivan kısmı dikkat çekici.

Hatırlayalım…

Mehmet Pehlivan için önce “Adem Soytekin’in ifadesi” dediler. Sonra bizzat savcılık, Soytekin hakkında “Bu adam yalancı” dedi. Ama Pehlivan tahliye edilmedi.

Ardından iddianamede, sonradan eklendiği her halinden belli olan, sadece Mehmet Pehlivan’a ayrılmış kırmızı yazılmış bir bölüm çıktı. Tam 4 bin sayfalık iddianamede yalnızca Mehmet Pehlivan’ın olduğu bölüm kırmızı yazılmıştı.

Şimdi ne yapıyorlar?

Bu husumete bir savcıyı da karıştırıyorlar.

Daha önceki ifadelerinde Mehmet Pehlivan’ın adını bile anmayan bir itirafçı tanığın ifadesi iddianame çıktıktan hemen sonra, ifadenin üzerinden aylar geçmişken devreye sokuluyor.

Bu tanık üzerinden hem Pehlivan hedef alınıyor, hem de Akın Gürlek’in atadığı kadın savcı hakkında “otel odasında görüştü” iddiası Sabah’ın manşetine taşınıyor.

Yani, İBB kumpas dosyasında çöken iddianamenin altında kalmamak için önce yalancı tanıklara sarılan savcılık, şimdi de kendi atadığı savcıyı hikâyenin içine yerleştirip iktidar medyasına malzeme ediyor. Kısacası “Ben beceriksiz değilim, kumpasımı bu savcı ve Mehmet Pehlivan bozdu” demeye getiriyorlar. Zaten savcılığın Mehmet Pehlivan’a karşı uyguladığı düşman hukukunun nedeni de budur.

İBB iddianamesi ortaya çıktığından beri delilleriyle, kurgusuyla, tanıklarıyla çürüyor.

Savcılık önce iletişimle, manşetlerle durumu kurtarmaya çalıştı.

Bu da yetmeyince suçu atacak bir isim aradı. Altı ay önce verilmiş bir yalan ifade için savcıya şafak gözaltısının iddianame çıkıp da paçavraya döndükten sonra yapılmasının başka bir anlamı da yoktur. Aynı ifade ile Mehmet Pehlivan hemen tutuklandı, ama savcı aylarca görevine devam etti ve buna inanmamızı bekliyorsunuz.

Zevahiri kurtarma çabasını izliyoruz.

Zira, Erdoğan’ın bile “Biz arkasında yokuz” diyerek sahiplenmekten kaçındığı bir iddianameden söz ediyoruz.

Bu baskının altında kalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün kendi atadığı savcıyı bile hedef gösterip iktidar medyasına malzeme edecek noktaya gelmiş durumda.

Buradan tek çıkış yolu var:

İBB’ye, Ekrem İmamoğlu’na, avukatlara ve şimdi de yargı mensuplarına uzanan bu KUMPAS’TAN VAZGEÇMEK.