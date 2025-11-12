CHP'li Günaydın'dan Başsavcılığa 'bildirim' tepkisi: Kenan Evren’le aynı yolu yürümekten kimseye fayda gelmez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik hazırladığı 3 bin 742 sayfalık iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Yargıtay'a bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu bildirim, Anayasanın 68 ve 69. maddelerine göre yapılmış, bu durum da "Başsavcılıktan CHP'nin kapatılması için ihbar" olarak yorumlanmıştı.

Anayasa'nın bu iki maddesi, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemesiyle biliniyor.

TEPKİLER ÜZERİNE "DEZENFORMASYON" DENİLMİŞTİ

Tepkiler üzerine başsavcılık bir açıklama yapmış ve CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a ihbarda bulunulduğu yönündeki sosyal medya ve haberlerin "dezenformasyon amaçlı" olduğunu savunmuştu.

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği" iddiasıyla Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert eleştirilerde bulundu. Günaydın, paylaşımında "Kenan Evren’le aynı yolu yürümekten kimseye fayda gelmez" ifadelerini kullandı.

