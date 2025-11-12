CHP'li Günaydın'dan Başsavcılığa 'bildirim' tepkisi: Kenan Evren’le aynı yolu yürümekten kimseye fayda gelmez
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik hazırladığı 3 bin 742 sayfalık iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Yargıtay'a bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu bildirim, Anayasanın 68 ve 69. maddelerine göre yapılmış, bu durum da "Başsavcılıktan CHP'nin kapatılması için ihbar" olarak yorumlanmıştı.
Anayasa'nın bu iki maddesi, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemesiyle biliniyor.
TEPKİLER ÜZERİNE "DEZENFORMASYON" DENİLMİŞTİ
Tepkiler üzerine başsavcılık bir açıklama yapmış ve CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a ihbarda bulunulduğu yönündeki sosyal medya ve haberlerin "dezenformasyon amaçlı" olduğunu savunmuştu.
Başsavcılıktan 'İBB iddianamesinde CHP ihbarı' açıklaması
Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği" iddiasıyla Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert eleştirilerde bulundu. Günaydın, paylaşımında "Kenan Evren’le aynı yolu yürümekten kimseye fayda gelmez" ifadelerini kullandı.
"KENAN EVREN’LE AYNI YOLU YÜRÜMEKTEN KİMSEYE FAYDA GELMEZ"
Dün yaptığı açıklamayla, "CHP’nin kapatılmasına yönelik haberler dezenformasyondur" diyen İstanbul savcılığının, aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yolladığı yazı şöyle bitiyor; "Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa’nın 68 ve 69’uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur"
Yani;
*Benim yetkim yok,
*Ben sana yazayım,
*Davayı sen aç,
*Anayasa Mahkemesi kapatsın demek istiyor..
Kenan Evren’le aynı yolu yürümekten kimseye fayda gelmez.
Memleketi germekten vazgeçin, becerebiliyorsanız vatandaşın rızasını kazanmaya çalışın.
Siyaseti adliye koridorlarından örmenize izin vermeyeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın millet iradesi..