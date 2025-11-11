Başsavcılıktan 'İBB iddianamesinde CHP ihbarı' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan 237 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 3 bin 742 sayfalık iddianamede, CHP hakkında Yargıtay'a bildirimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'yi kapatma hamlesi mi? İBB iddianamesinden CHP hakkında ihbar çıktı

Savcılığın Yargıtay'a gönderdiği bildirim yazısında, gerekçeler sıralandı. Mali usulsüzlükler ilk gerekçe olarak öne sürüldü. Yazıda, "suç gelirleriyle parti binası satın alındığı, delegelerin maddi menfaat vaadiyle etki altına alınmaya çalışıldığı ve bu durumun demokratik siyasi yaşamın meşruiyetini zedelediği" iddia edildi.

Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bildirimin, "CHP'nin kapatılması için ihbar" olarak yorumlanması hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür.

İlgili yazımızın konusu soruşturma kapsamında adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir.

Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur"