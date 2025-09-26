CHP'li Gökan Zeybek'ten "kayyum" tepkisi: Yeni bir kara lekeye daha imza attınız!

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmişti. Kararın ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Kararın ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.

Özgür Çelik ve il yönetiminin başvurusu üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılmasını onayladı. Kongrede Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Mahkeme Çelik'in yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamasına CHP itiraz etmişti. CHP’nin itirazlarına yönelik dava, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum olarak görevine devam edecek.

"YENİ BİR KARA LEKEYE DAHA İMZA ATTINIZ"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yapılan itirazı reddetmesine ilişkin, "Yeni bir kara lekeye daha imza attınız. Cumhuriyet Halk Partisi iradesinin üzerinde irade tanımıyoruz." dedi.

