CHP'li Emir'den iktidara sert eleştiri: Darbeyle milletin iradesini parmaklıklar arkasına koydunuz

Emir, konuşmasında iktidarın elinde somut delil olmadan suçlama dili kurduğunu belirterek, “Bizim arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur, tek kör kuruş yoktur. O paçavra iddianameye güveniyorsanız, o yargı kolları olan savcınızın hazırladığı iddianameye güveniyorsanız, olmayan delillere güveniyorsanız, TRT’de yayınlarsınız, tüm millet görür.” dedi.

CHP'li Murat Emir’den 'köstebek savcı' haberine tepki

"19 MART DARBESİYLE MİLLETİN İRADESİNİ DE DEMİR PARMAKLAR ARKASINA KOYDUNUZ"

Masumiyet karinesinin altını çizen Emir, yargılamanın esasının bağımsız ve adil bir süreç olması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Ama, masumiyet karinesi diye bir şey var. Vicdanı olanlar için, birazcık hak, hukuk, adalet bilenler için masumiyet karinesi diye bir şey var. Yoksa tabii ki yargılayın, ama tutuksuz yargılayın. Ama darbe yapmadan yargılayın. 19 Mart darbesiyle sadece arkadaşlarımızı değil, milletin iradesini de demir parmaklar arkasına koydunuz.”

Emir, geçmiş dönem yolsuzluk ve soruşturma tartışmalarını da hatırlatarak, 15 Temmuz sonrası görevden alınan bazı belediye başkanlarına ve kamuoyunda uzun süre gündemde kalan iddialara işaret etti. “O 15 Temmuz’dan sonra salya sümük belediye başkanlığından aldıklarınız var ya… Onlar yargılandı mı? Nerede onlar? Peki evlerde bulunan ayakkabı kutuları, o yazar kasalar, nerede o bakanlar? Nerede yargılandılar?” sözleriyle iktidara yönelttiği soruları sıraladı.

"İSTEMEDİĞİNİZ BİR KARAR OLURSA MAHKEMEYİ DAĞITIYORSUNUZ"

İktidarın yargı pratiğini eleştiren Emir, mahkeme heyetlerinin değiştirilmesi ve yeni mahkeme kurulması iddialarına da değinerek, “Biz yargılanmak isteriz. Ama bağımsız mahkemelerde, öyle yeni mahkeme kurmayacaksınız. Yeni mahkemeler kuruyorsunuz. Cesaretsizsiniz. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu’nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Emir, delil olmadan kişilere ağır suçlamalar yöneltilmesini eleştirirken, AKP sıralarına dönerek masumiyet karinesine uyulması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Biz kimseye FETÖ’cü demedik. Ben bilmeden, somut delil olmadan hiç kimseye alçak şerefsiz FETÖ’cü demedim. Ama siz de ispatlayamayanlara alçak şerefsiz dediniz ya burada. Geleceksiniz burada, diyeceksiniz ki Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur. Ona hırsız diyen alçaktır, şerefsizdir. Var mı cesaretin? Gel söyle.”

"İKTİDAR, BÜTÇE BAŞLIĞI YERİNE SİYASİ SUÇLAMALARA YÖNELİYOR"

Konuşmasının devamında Emir, iktidarın bütçe başlığı yerine siyasi suçlamalara yöneldiğini savunarak, Genel Kurul’da kullanılan dili eleştirdi. “23 yıllık bir iktidar gelir, burada bütçesini savunur… Ama bütçesini savunamayınca… saygısızca bizim grubumuza saldırmayı deniyor.” dedi.

Emir, konuşmasını iktidara yönelik bütçe ve ekonomi başlıklarına dönme çağrısıyla tamamladı:

“Delikanlı gibi, yiğitçe, 23 yıllık bir iktidarsanız eğer, bütçenizi savunun. Enflasyonu, yoksulluğu, işsizliği, yatırımsızlığı, umutsuzluğu, çaresizliği konuşun. Var mı cesaretiniz?”