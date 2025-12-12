CHP’li Emir Bakanlıktaki hukuksuzluğu belgeledi: Denetlemeye değil ziyafete gitmişler!

TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kartalkaya faciası sonrası işletilen "aklama" sürecini ve Bakanlığın yargıya müdahalesini gözler önüne serdi. Emir, Bakanlığın sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmasına rağmen, hem bilirkişi raporlarının hem de Danıştay kararlarının Bakanlığı "asli kusurlu ve tek yetkili" olarak işaret ettiğini vurguladı.

Muhalefetten Kültür Bakanı Ersoy'a Kartalkaya protestosu: Meclisi terk ettiler

SAVCI İSTEDİ, BAKANLIK DİRENDİ, DANIŞTAY BOZDU

Konuşmasında yargı sürecinin detaylarını paylaşan Murat Emir, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bakan Yardımcısı dahil 13 üst düzey bürokratı yargılamak istediğini, ancak Bakan Ersoy’un ısrarla soruşturma izni vermediğini iddia etti. Bakanın "sadece bir stajyer ve iki alt düzey görevliyi feda ederek süreci kapatmaya çalıştığını" söyleyen Emir, gerçek sorumluların ancak mağdur ailelerin Danıştay’a başvurusu ve Danıştay’ın Bakanlığın kararını bozmasıyla hakim karşısına çıkarılabildiğini aktardı.

MAHKEME DOSYASINDAN ÇIKAN "ZİYAFET" GERÇEĞİ

Murat Emir, konuşmasının en çarpıcı bölümünde mahkeme dosyasından okuduğu tutanaklarla denetim skandalını ortaya koydu. Bakanlık yetkililerinin facianın yaşandığı gün oteli denetlemek yerine, otel yöneticileriyle bir araya gelerek ziyafet sofralarında ağırlandığını belgeleyen Emir, denetim mekanizmasının nasıl devre dışı bırakıldığını yüzlere vurdu.

"BU TAVIR VİCDANSIZLIKTIR"

Bakan Ersoy’un "Yargılansınlar istedim" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını, aksine 13 bürokratı yargıdan kaçırmak için son ana kadar direnildiğini belirten Emir, Bakanlığın bu tutumunu "kaba, nobran ve vicdansız" olarak nitelendirdi. CHP Grup Başkanvekili, Bakan Ersoy'un tüm bu belgeli gerçekler karşısında sorumluluk almaktan kaçınmasına sert tepki gösterdi.