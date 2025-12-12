Muhalefetten Kültür Bakanı Ersoy'a Kartalkaya protestosu: Meclisi terk ettiler

CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasını protesto ederek Genel Kurul salonunu terk etti.

Patron-bakan modelinde zirveye Mehmet Nuri Ersoy ulaştı! İşte kendin pişir kendin ye turizmi

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından Bakanların bütçe sunumları başladı.

"MECLİS'E SAYGI DUYMAYAN BAKAN"

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy söz aldı. Ersoy'un kürsüye gelmesinin ardından CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle, protesto ederek salonu terk etti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Meclis'e saygı duymayan kültür bakanını protesto ediyoruz" dedi.