CHP'li Bilgen sakallarını 7,5 ay sonra kesti

İzmir Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkanı Çağlayan Bilgen, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren protesto amaçlı bıraktığı sakallarını, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesinin ardından kestirdi.

7,5 AY SONRA KESTİ

Bilgen, sakal bırakma kararını “Belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve gazetecilerin tutuklanıp cezaevine gönderilmesini protesto etmek için” aldığını belirterek, “Bir farkındalık yaratmak için bırakmıştım… 7,5 ay sonra gelen tahliye haberini duyunca kestim. Darısı diğer tutukluların başına” ifadelerini kullandı.

30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı.