CHP'li Başarır: Bu iddianameyi Erdoğan mı yazdı

İBB iddianamesinin iddianamesi TBMM Genel Kurulu'na taşındı. Genel Kurul'da konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, iddianamede yer alan ahtapot ifadesinin daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kullanıldığını hatırlatarak, "Bu iddianameyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı, Akın Gürlek mi yazdı?" diye sordu.

İBB İDDİANAMESİ 237 GÜN SONRA TAMAMLANDI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı 23 Mart'ta tutuklandı. 237 gündür İmamoğlu, iddianame olmadan Silivri'de tutuluyordu.

İddianame 237 gün sonra nihayet yazıladı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 3 bin 900 sayfalık iddianameyi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı

ERDOĞAN'IN 'AHTAPOT' SÖYLEMİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İmamoğlu'na yönelik 2357 yıl hapis cezası istenen iddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturma sürerken yaptığı 'ahtapot' benzetmesinin de yer alması dikkat çekti.

7 bölümden oluşan iddianamenin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma dosyamız kapsamında alınan ifadeler, HTS baz analiz verileri, ses kaydı çözümlemesi ve toplanan diğer deliller bir arada değerlendirildiğinde; adeta ahtapot kolları gibi İstanbul ilimizin bütününe yerleşmiş, İBB yetki alanında olmayan işlerde dahi ilçe belediyelerinin kritik konumlarına yerleştirdiği üyeleriyle suç faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

"BU İDDİANAMEYİ ERDOĞAN MI HAZIRLADI?!"

İBB iddianamesine TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır, iddianamenin önceden iktidar medyası tarafından ifşa edilmesine dikkat çekerek "Aylardır beklenen iddiananme bugün açıklandı. Bana hemen kızmasınlar maalsef ki bu iktidarın iddianamesidir. Çünkü bu iddianameyi günler öncesinden Yeni Şafak ilan ediyorsa, gazeteci Fatih Atik ilan ediyorsa, sayfasını tarihini veriyorsa. Bu iddianame yok hükmündedir. Bu nasıl gizlilik! Bu nasıl gizlilik olan bir dosya öncelikle bunu söylemek istiyorum" dedi.

İddianamede yer alan şemanın Ergenekon Kumpas Davaları'nda da yer aldığını hatırlatan Başarır, "O gün bu rezaleti yapanlar nerede, hatırlatmak isterim" diyerek şöyle konuştu:

"Ne yazık ki haddini, amacını aşan ithamlar bölümler bulunmaktadır bu iddianamede. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları suç örgütü tarafından belirlenmiştir" haddini bil sayın savcı! Bugün bir yargıç, bir savcı bu cümleleri kullanamaz! Sen kimsin! Sen rejimi tehdit eden bir unsur haline gelmişsin!"

"Bunu ne zaman açıklıyor, bu partinin kurucu liderinin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra! Asıl bir suç varsa bunu savcı işlemiştir!"

Ahtapot ifadesine ise CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şu tepkiyi gösterdi: