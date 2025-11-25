CHP'li Akdoğan'dan bomba Melih Gökçek iddiası! Mansur Yavaş'a soruşturmada parmağı mı var?

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, konser soruşturması kapsamında Mansur Yavaş hakkında inceleme izni verdi. Yavaş, Danıştay’a itiraz etti. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltısına tepki gösteren gençlere battaniye ve çorba dağıtılması da inceleme konusu oldu. CHP’li Umut Akdoğan, Melih Gökçek’in soruşturmalarda lobi yaptığını iddia etti.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı konser soruşturması kapsamında Mansur Yavaş'ın da soruşturulması için izin verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Danıştay'a itirazda bulundu. Ankara Büyükşehir hakkında da bir inceleme daha olduğu öğrenildi. Yavaş'ın, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından anayasal haklarını kullanıp durumu protesto eden gençlerin üşümemesi için verdiği battaniye ve çorba dağıtımı nedeniyle incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da Kızılay Meydanı'ndan bir video paylaştı. Akdoğan, hakkındaki yolsuzluk ve FETÖ iddialarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan AKP’li Melih Gökçek’in soruşturmalarda lobi yaptığını iddia etti.

KIZILAY'IN ORTASINDAN DUYURDU

Umut Akdoğan, isim isim kimlerle görüşüldüğünü bildiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Ankara'nın göbeğinden, Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek; Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kuruluyla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu?

Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz hem bakanlıklara gidiyorsunuz hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz. Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi. Takipçiniziz, isim isim biliyoruz, ne yaptığınızın farkındayız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

