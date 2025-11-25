CHP'li Akdoğan'dan bomba Melih Gökçek iddiası! Mansur Yavaş'a soruşturmada parmağı mı var?

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı konser soruşturması kapsamında Mansur Yavaş'ın da soruşturulması için izin verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Danıştay'a itirazda bulundu. Ankara Büyükşehir hakkında da bir inceleme daha olduğu öğrenildi. Yavaş'ın, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından anayasal haklarını kullanıp durumu protesto eden gençlerin üşümemesi için verdiği battaniye ve çorba dağıtımı nedeniyle incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da Kızılay Meydanı'ndan bir video paylaştı. Akdoğan, hakkındaki yolsuzluk ve FETÖ iddialarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan AKP’li Melih Gökçek’in soruşturmalarda lobi yaptığını iddia etti.

KIZILAY'IN ORTASINDAN DUYURDU

Umut Akdoğan, isim isim kimlerle görüşüldüğünü bildiklerini belirterek şunları ifade etti: