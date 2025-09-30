CHP'den yurt dışı çıkarması: İlk adres belli oldu

22. Olağanüstü Kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda TBMM'nin yeni yasama yılına ilişkin faaliyetler ile devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı.

Genel merkezde yapılan toplantıda yurt dışında miting düzenleme kararı da alındı.

CHP üçüncü kez kampa girecek

CHP MYK TOPLANTISI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca CHP’nin bu hafta sonu yapacağı milletvekili kampının da değerlendirildiği aktarıldı.

Kamp öncesi cuma günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bolu’da miting yapacağı öğrenildi.

YURT DIŞINDA MİTİNG KARARI

Kurmaylar ayrıca kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenebileceğini söyledi. CHP’nin bir yurt dışı mitingler serisi de başlatacağı, bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de ilk mitingin yapılacağı öğrenildi.