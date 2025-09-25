CHP'den 'Parti kapatılabilir' iddialarına ilk yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Halk TV’de Remziye Demirkol’un sunduğu Haber Masası programında, partiyi hedef alan suç örgütü imaları ve kapatma çağrılarına sert tepki gösterdi.

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'ni durdurmak için icra memuruyla gelen Cevahir Kılıç’ın açıklamalarına ve Lütfü Savaş’ın avukatının “suç örgütü” iddiasına değinen Çiftçi, bu ifadelerin “suyu bulandırmaya” yönelik olduğunu söyledi.

O avukat bakın haddini nasıl aştı! "CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"

Çiftçi, bu tür açıklamaların bir “niyet göstergesi” olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni kötülemek, iç karışıklık varmış algısı yaratmak istiyorlar. Ancak bu ülkenin kurucu partisini kapatmak öyle herkesin harcı olan bir iş değil.”

Suyu bulandırmak aslında yapmaya çalıştıkları şey. Ancak bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi, köklerini Kuvayi Milliye'den alan bu partiyi kapatmak öyle kolay herkesin harcı olan bir iş değil.

"ARTIK TEK PARTİLİ SİSTEME DÖNÜYORUZ DEMEKTİR"

CHP’yi suç örgütüyle ilişkilendirme girişimlerinin Türkiye’de demokrasiden uzaklaşıldığını gösterdiğini söyleyen Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

Elbette kapatıldığını gördük geçmişte. Ama hangi dönemlerde gördük? Darbe dönemlerinde gördük. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni herhangi bir şekilde bir suç örgütüyle ilişkilendirmek, herhangi bir şekilde böyle bir isnatta bulunup kapatmaya yöneltmek Türkiye'de artık bir demokratik düzenden vazgeçilmiş demektir ve çok partili hayatın terk ediliyor olduğunun göstergesidir. Artık bir tek partili sisteme dönüyoruz demektir.

Çiftçi, partiyi hedef alan kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti ve bu kişilerin CHP kimliğiyle hareket etmelerine sert tepki gösterdi:

“Bu kişiler Cumhuriyet Halk Partiliyim demesinler. Cumhuriyet Halk Partili olmak, seçimde baraj altında kalındığında parti binasını açmak, çayı demlemektir. Günlerce çuvalların üstünde yatanlardır gerçek Cumhuriyet Halk Partililer.”

İsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü! CHP'yi bekleyen "Hukuksal sürpriz" uyarısı

Çiftçi, bazı isimlerin iktidarın istediği kontrollü alan içinde partiyi tutmak için kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu kişiler kendi koltuklarını korumak kendi kişisel iktidarlarını kurmak için bu işlere teşne olan, bu işlerin içerisinde aparat olarak kullanılan kimseler. O yüzden bu cümleler çok altı dolu cümleler değil. Sadece suyu bulandırmak için kullanılan cümleler.

O yüzden bu cümleler çok altı dolu cümleler değil. Sadece suyu bulandırmak için kullanılan cümleler. İktidar tarafından kontrollü bir alana çekilmeye çalışılan partimizde, bu arkadaşlar sadece elverişli araçlar olarak kullanılıyorlar.”

Remziye Demirkol'un Niyeleri nedir sorusuna da Çiftçi şöyle yanıt verdi:

"Bize yönettirsinler niyetleri var. Biz iktidarın istediği kontrollü alanda bu partiyi tutarız, bunlar da burayı bize yönettirsinler gibi bir niyet var. Bir talep var"

Kayyum Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı binasına girişine de değinen Çiftçi, “Gürsel Tekin kendi söylemiyle çare heyetiydi ama atama şekliyle bir kayyum olarak geldi. 5 bin polisle o binaya girdi” dedi.

Çiftçi, eğer kayyum Tekin gerçekten partiyi kongreye götürmek isteseydi mahkemeden alacağı bir yetkiyle bunu gerçekleştirebileceğini, 5 bin polisle binaya girilmesine gerek olmadığını belirtti.

Çiftçi, “Ama demokrasi burada devreye girdi. Delegeler dedi ki: 'Hayır kardeşim, bu parti benim isteğimle olağanüstü kongreye gidecek.'” dedi.

Pazar günü yapılan kurultaya değinen Çiftçi, bu kişilerin gerçekten partiyi yönetmek gibi bir derdi olsaydı aday çıkartabileceklerini vurguladı:

“Gerçekten delege iradesiyle bu partiyi yönetme niyetleri olsa, kurultayda aday çıkartırlardı. Ama yapmadılar. Çünkü demokratik yolla partiyi yönetemeyeceklerini görüyorlar.”

Çiftçi, iktidarın CHP’yi etkisizleştirmek istediğini ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığını belirtti:

“İktidar, Genel Başkanımıza defalarca ‘sahaya çıkma, miting yapma’ dedi. Kontrollü alanda tutmaya çalışıyorlar ama biz o alanın dışına çıktık. Artık iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var.

Artık iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kontrollü alanda tutmaya çabala çabalıyor. Bu çaba tamamen onun çabası.

Ancak biz o kontrollü alanın dışına çıktık. Oradan taştık. Dolayısıyla şu anda iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. alet olan avukat, bunu yaptıranlar, bu talimatları verenlerin hepsinin tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni onların belirlediği alan içerisine çekmek. Bu arkadaşlar da maalesef o yapının içerisinde kullanılıyorlar sadece.

NELER OLMUŞTU? KİM CHP'YE KAPATMA İMASI YAPTI?

Dün CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'ni durdurmak için icra memuru ile gelen Avukat Cevahir Kılıç, CHP yöneticilerine "Parti kapatılırsa sizin suçunuz" diyerek bağırdı. Kılıç, X hesabından da CHP yönetimine yönelik suç örgütü imalarında bulunup Yargıtay'ın kapatma davası açabileceğini söyledi.

CHP için mutlak butlan kararının çıkmasını isteyen Lütfü Savaş'ın avukatı da Kurultay Davası'nda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun organize suç örgütü yönettiğini iddia etti.