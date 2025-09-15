İsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü! CHP'yi bekleyen "Hukuksal sürpriz" uyarısı

CHP'de Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği ve Kılıçdaroğlu'nun yenildiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddia ile açılan davada kritik bir duruşma görüldü. CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından bugünkü duruşmada 'mutlak butlan' yani Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık görevinin iade edileceği iddia edilmişti.

Hakim, davayı 24 Ekim'e ertelerken duruşmada dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Kurultay'dan şikayetçi olan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, suç örgütü yakıştırması yaptı. Üregen, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde... Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması..." dedi.

CHP'nin avukatı mahkeme çıkışı noktayı koydu

Bu sözlerin ardından CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü? Sensin kriminal? Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" tepki gösterirken Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Duruşma bitiminden sonra adliye önünde Halk TV Muhabiri Ali Yağız Baltacı'ya konuşan Saymaz, bu ifadenin isteyerek bilerek kullanışmış olabileceğini ifade etti.

Saymaz, "Acaba böyle bir suçlamaya dayanan bir soruşturmanın bir soruşturma mı var?" dedi.

Öyle bir gün oldu ki 15 Eylül

Saymaz, gelecekte CHP'nin başka bir 'hukuksal sürpriz ile' karşılaşabileceğini ifade etti.

Saymaz şöyle konuştu:

"NE ANKARA DA NE İSTANBUL DA BÖYLE BİR SUÇLAMA YOK"

"Bir kere duruşmaya ilişkin bir ifadenin üzerinde durmak gerekir. Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı ifadesinde ısrarla bir suç örgütünün varlığından söz etti ve 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayda gerçekleştirildiğini iddia ettiği hilenin bir suç örgütü tarafından yapıldığını savundu. Bunun sanki bir suç örgütünün faaliyeti faaliyetiymiş gibi icra edildiğini iddia etti.

Halbuki bu ne Ankara'da kabul edilen kurultay iddianamesinde ne de İstanbul'da görülecek olan davanın iddianamesinde geçiyor. Herhangi bir hukuksal metinde böyle bir suçlama hiç kimseye yöneltilmiyor.

Dolayısıyla Avukat Bey eğer özel olarak bu kavramı kullanmayı tercih etmediyse bende bir şüphe uyandırdı.

"BÖYLE BİR SORUŞTURMA MI VAR?"

Acaba böyle bir suçlamaya dayanan bir soruşturma mı var? Yani ben çünkü bu kavramın bilinçli olarak seçildiğini düşünüyorum. Ne kendisi bu ana kadar katıldığı duruşmalarda bir organize suç örgütünün varlığından bahsetti.

"NEREDEN BULUP ÇIKARDI BUNU?"

Ne Ankara'da açılan davanın iddianamesinde bu var ne de İstanbul'daki Kongre iddianamesinde bu var. Hiçbir yerde yok. O halde Avukat Bey bu kavramı nasıl icat etti? Nereden bulup çıkardı? Kendisi mi yakıştırdı? Kendisi mi bunun böyle olduğunu iddia ediyor? Halbuki kendisinin müstakil görüşünden bahsedemeyiz.

"HUKUKSAL SÜRPRİZ"