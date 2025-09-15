CHP'nin avukatı mahkeme çıkışı noktayı koydu

CHP'nin avukatı mahkeme çıkışı noktayı koydu
Yayınlanma:
CHP’nin 38. ve 21. kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada duruşma ertelendi. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, “Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızdan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz" dedi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çağlayan, duruşmanın ertelendiğini belirterek, “Bu haliyle Kurultayımızı yapacağız. Ondan sonra duruşma görülecek. Genel Başkan Yardımcımız, Parti Sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak” dedi.

"BU HALİ İLE SONUÇLANACAK BİR DAVA"


Davanın müdahillerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatının taleplerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çağlayan, şunları ifade etti:

“Bunlar davanın başından beri talepleri ama davanın haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızdan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz”

"NORMAL BİR KARAR"


Bir muhabirin “Erteleme sizin beklediğiniz bir şey miydi?” sorusuna ise Çağlayan, “Eksiklik vardı dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar” yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Siyaset
Kılıçdaroğlu 'CHP'ye zarar vermemek' için sessiz kalmış!
Kılıçdaroğlu 'CHP'ye zarar vermemek' için sessiz kalmış!
AKP'li başkanın makam aracı kaza yaptı: 'Alkol' iddiasına yanıt verdi!
AKP'li başkanın makam aracı kaza yaptı: 'Alkol' iddiasına yanıt verdi!
İsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü! CHP'yi bekleyen "Hukuksal sürpriz" uyarısı
İsmail Saymaz o ifadenin şifresini çözdü!