CHP'nin avukatı mahkeme çıkışı noktayı koydu

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çağlayan, duruşmanın ertelendiğini belirterek, “Bu haliyle Kurultayımızı yapacağız. Ondan sonra duruşma görülecek. Genel Başkan Yardımcımız, Parti Sözcümüz gerekli açıklamayı yapacak” dedi.

"BU HALİ İLE SONUÇLANACAK BİR DAVA"



Davanın müdahillerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatının taleplerine ilişkin soruyu yanıtlayan Çağlayan, şunları ifade etti:

“Bunlar davanın başından beri talepleri ama davanın haksız olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu haliyle sonuçlanacaktır bu dava. Kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızdan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz”

"NORMAL BİR KARAR"



Bir muhabirin “Erteleme sizin beklediğiniz bir şey miydi?” sorusuna ise Çağlayan, “Eksiklik vardı dosyada. Ertelenmesi gerekiyordu. Kurultayın da beklenmesi gerekiyordu. O yüzden normal bir karar” yanıtını verdi.