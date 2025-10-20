CHP'den nadir element hamlesi: Tarih belli oldu

CHP, Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen nadir toprak elementleri temasıyla miting düzenlemeye hazırlanıyor.

Belirtilene göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nadir toprak elementler rezervinini yoğun olduğu Eskişehir'de 26 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitingte konuşacak.

CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu

CHP MYK TOPLANTISI SONA ERDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özel’in yurt dışı ziyaretleri ve dış politikadaki gelişmeler ile KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirildi.

CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci ve 24 Ekim’de görülecek CHP’nin 38’inci kurultayına yönelik “şaibe” suçlamasıyla açılan dava da toplantıda ele alındı. Yaklaşan bütçe görüşmeleri ve TBMM'nin gündeminin de ele alındığı toplantıda, genel başkan yardımcıları kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel - CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman

Mustafa Akıncı'dan çarpıcı seçim yorumu: Falyalı'nın kara parasıyla alınan makam hak edene geçti

ÖZGÜR ÖZEL KKTC'YE GİDECEK

Toplantıda KKTC'de dün tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alındı. CHP'nin kardeş partisi CTP'nin kazandığı seçimlere ilişkin olarak Genel Başkan Özel, Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Kıbrıs Türkü'nün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman’a başarı dileklerini iletti. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Özel, 52’nci kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs'a gitmeye hazırlanıyor. 15 Kasım Cumartesi günü yapılacak törenlere Özel, üst üste 3'üncü kez katılmış olacak.

Özel, Genel Başkan seçildiği 2023 yılında ve 2024 yılında da KKTC Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmıştı.