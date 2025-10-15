CHP'nin İstanbul'daki yeni adresi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde İstanbul'daki yeni miting adresini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde küçük bir farkla AKP'ye kaybettikleri Arnavutköy'de miting yapacaklarını duyuran Özgür Özel, "Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var" diyerek 22 Ekim Çarşamba günü Arnavutköy'de düzenleneyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP'den 62'nci 'eylem': Yurttaşlar Sarıyer'de iradesine sahip çıkıyor

Saat 19.30'da yapılacak mitinge ilişkin Özgür Özel şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinde önemli mücadelelerden bir tanesini bütün İstanbul'da olduğu gibi Arnavutköy'de de verdik. Arnavutköy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zayıf olduğu yerlerden biriydi. Küçük bir farkla seçimi kaybettik. Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada inanılmaz, gelecek hafta konuşacağımız neler yaptığını bildiğimiz bütün Türkiye'nin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbul'u, AK Parti'nin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy'e bekliyorum."