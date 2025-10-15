CHP'den 62'nci 'eylem': Yurttaşlar Sarıyer'de iradesine sahip çıkıyor
19 Mart'ta evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi İstanbul Sarıyer.
CHP'NİN 62'NCİ EYLEMİ SARIYER'DE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz sırtımızı millete dayadık!" diyerek, yurttaşlara çağrı yaptığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 62'ncisi Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyor.
SİLİVRİ'DEN SARIYER MEYDANI'NA SESLENDİ
206 gündür tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Silivri Merkez Meydanı'nda düzenlenen mitinge mektup gönderdi.
İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden kaleme aldığı mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okumaya başladı.
Çelik'in 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları eşliğinde seslendirdiği mektupta İmamoğlu şunlara yer verdi:
- "Değerli hemşehrilerim, sevgili Sarıyerliler, kıymetli hanımefendiler beyefendiler, umudumuz gençlerimiz, güzel çocuklarımız, bu şehrin bu ülkenin mert, namuslu yurttaşları sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum"
- "İstanbul'un her kçşesi gibi Sarıyer de bizim gözbebeğimizdir, kıymetlimizdir. 2019'dan bu yana Sarıyer'in tarihine, doğal güzelliklerine, insanına yakışır çalışmalarla sizlere layık olamaya çalışıyoruz. Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu'ya da Sayer ilçemizde hayata geçirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
"İstanbullular ödüllendirdikçe iktidar bizi cezalandırdı"
- "Milletin parasını doğrudan millete verme anlayışı sayesinde gerçekleşti. Bu anlayışımızı İstanbullular ödüllendirdikçe iktidar bizi cezalandırdı. Açılan soruşturmalar, davalar, hukuk dışı girişimler, zorbalıklar saymakla bitmez. Bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini anlayınca iyice hukuk tanımaz oldular, saldırganlaştılar."
- "Benim ve arkadaşlarımızın tutuklanmamıza gerekçe gösterilen bu soruşturmalar resmen tam bir yıl önce 2024 Ekim ayında başlamış. Ellerinde bütün yetkiler, bütün imkanlar var ortada bir suç olsa bu bir yılda çoktan her kanıtı bulur, her belgeye ulaşırlardı. Ama ortada suç olmayınca kanıt da olmuyor."
- Bunun üzerine baskıyla, şantajla iftira üretmeye başladılar. Hayali senaryolar yazarak milleti bir kurguya inandırmaya çalışıyorlar. O yüzden bir yıldır ortaya bir iddianame koyamadılar. Biz aylardır 'İddianameyi derhal hazırlayın. Hukukun gereğini yapın ve bizi tutuksuz yargılayın' diyoruz. 'Yargılama canlı yayınlansın, milletimiz gerçekleri gözleriyle görsün, kulaklarıyla işitsin' istiyoruz."
İMAMOĞLU "BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYIZ" DİYEREK ÇAĞIRMIŞTI
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "Bir milim geri adım atmayız" diyerek yurttaşları Sarıyer'e çağırmıştı.
Bir milim geri adım atmayız.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 14, 2025
Sarıyer'de, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.
15 Ekim Çarşamba 19.30
Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı pic.twitter.com/ZnP303Ym9W