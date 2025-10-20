Mustafa Akıncı'dan çarpıcı seçim yorumu: Falyalı'nın kara parasıyla alınan makam hak edene geçti

KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni CTP Lideri Tufan Erhürman, Ersin Tatar'a karşı ezici bir üstünlükle kazandı.

AKP ve MHP'nin desteklediği Tatar'ın seçimleri kaybetmesine ilişkin eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Seçim sonucunun Kıbrıslı Türk halkı için büyük bir rahatlama yarattığını belirten Akıncı, "Falyalı’nın kara parasıyla kazanılan makam, şimdi hak edenine geçti" dedi.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı mazbatasını aldı

AKINCI'DAN ÇAPRICI SEÇİM YORUMU

"Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi" diyerek Erhürman’ın zaferinin yalnızca bir siyasi değişim değil, ülkenin geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan 4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlere ilişkin yaptığı yoruma tepki gösterdi.

KKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’den

"FALYALI'NIN KARA PARASIYLA ALINAN MAKAM HAK EDENE GEÇTİ"

"Seçim sonuçları belli olur olmaz Devlet Bahçeli'nin yaptığı ilhak çağrısı sanırım durumu anlamak için yeterlidir. Görevi devretmek üzere olan Tatar'ın fazla üzülmesine gerek yoktur. Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir" diyen Akıncı, Tufan Erhürman'ın kazandığı seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tatar'ın 2020'de Erdoğan-AKP-MHP baskısı ve KKTC'de öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın kara parasıyla makama geldiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabaha Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığında uyanmak halkımızın büyük çoğunluğunu rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi, bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi. Seçim sonuçları belli olur olmaz Devlet Bahçeli'nin yaptığı ilhak çağrısı sanırım durumu anlamak için yeterlidir. Görevi devretmek üzere olan Tatar'ın fazla üzülmesine gerek yoktur."

"Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir. 2020'de Erdoğan-AKP-MHP ittifakının başta MİT olmak üzere, asker sivil bürokrasi ve tüm devlet aygıtlarının tehdit ve baskıları ile Falyalı'nın milyonlarla ifade edilen kara parasının etkisiyle çok az bir farkla elde edilebilen bir makamda bulunuyordu."

Seçimlere o da dahil oldu! Cübbeli'den Ersin Tatar'a dualı destek

"PERDE ÖNÜNDEKİLER DE DURUMU KURTARMAYA YETMEDİ"

AKP'nin Türkiye'de gerileyen gücünün Tatar'ın seçimleri kaybetmesinde etkili rol oynadığını belirten Mustafa Akıncı, "Perde önündekiler de durumu kurtarmaya yetmedi" dediği paylaşımının devamında şunlara yer verdi:

"Cübbeli Ahmet'ler de tepkileri çoğalttı. AKP'nin Türkiye'de gerileyen gücünün, Erhürman'ın Tatar'la kıyaslanamayacak bilgi ve donanım farkının, Tatar ve hükümet bloğuna karşı Erhürman'ın etrafında bütünleşen muhalefet birlikteliğinin bu başarıdaki rölü elbette büyüktür. Sonuç olarak başta Erhürman olmak üzere, bu sonucu yaratmak için emek veren parti, sivil toplum örgütü ve tüm bireyleri kutlarım."

"SEÇİM KAZANMAK KOLAY DEĞİL, ZORDUR"

Mustafa Akıncı değerlendirmesini Tufan Erhürman'ı tebrik ederek şöyle sonlandırdı: