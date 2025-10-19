KKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’den

KKTC seçimlerine Cumhur’dan ilk tepki Bahçeli’den
Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Bahçeli KKTC'deki seçimlerle ilgili "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." dedi

KKTC'de muhalefetin lideri Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına Cumhur'da ilk tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli KKTC'deki seçimlerin çok az bir katılımla gerçekleştiğini savunarak "Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." dedi.

KKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebiKKTC'de sıcak gelişme! Ersin Tatar hakkında soruşturma talebi

"KKTC PARLEMENTOSU ACİLEN TOPLANMALI"

Bahçeli, Cumhur ittifakının destek verdiği aday olan Tatar'ın seçilmemesine sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.

Seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır."

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Erhürman kazandı!KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Erhürman kazandı!

TUFAN ERHÜRMAN, ÜLKENİN YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, sandıkların sayılmasının ardından yaptığı açıklamada Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

