KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan seçimlerde 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

TÖRENLE ALDI

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen mazbata töreninde, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAKTAN BİR AN BİLE VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Özerdağ, törende yaptığı konuşmada seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni görevinde Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.