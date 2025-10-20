KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı mazbatasını aldı

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı mazbatasını aldı
Yayınlanma:
KKTC'de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların 62,80'ini alan Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan seçimlerde 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

TÖRENLE ALDI

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen mazbata töreninde, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

CHP Lideri Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrikCHP Lideri Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAKTAN BİR AN BİLE VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Özerdağ, törende yaptığı konuşmada seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

68f5187b39465790ca546446.webp

Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni görevinde Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Dünya
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu