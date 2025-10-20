CHP Lideri Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik

CHP Lideri Özel'den KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan 9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ipi göğüsleyerek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

CHP LİDERİNDEN BAŞARI DİLEĞİ

Bu sonucun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen CTP lideri Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak kutladı.
Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansımasından duyduğu memnuniyeti ifade eden CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erhürman’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün KKTC'de yapılan seçimlerde rakiplerine tarihi bir fark atarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından bir açıklama yapan Erhürman, "Artık ben CTP Genel Başkanı değilim" diyerek tarafsızlık vurgusu yaptı ve tüm halkı kucaklayacağının sözünü verdi. Erhürman, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren 'Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz' demiştik. İlk iki sözümüzü hep birlikte tuttuk. Üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutacağız. Buradan CTP'deki tüm yoldaşlarıma, bizimle birlikte yol yürüyen TDP'den arkadaşlarımıza, bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi biliyorum ki, Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeniden Doğuş Partisi'nden ve diğer partilerden arkadaşlarımız da bize oy verdi. O yüzden buradan bütün samimiyetimle oy veren vermeyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum.

Şu taahhütte bulunmak istiyorum: Artık ben CTP Genel Başkanı değilim. Tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanı olacağıma söz veriyorum. Şu an itibariyle tüm ilçelerimizde önde görünüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor; biz bir bütünüz. Kardeşliğimiz kazanmıştır. 'Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız' dedik ve parçalanmadık. Bütünleştik ve birleştik. Bu beş yıllık görev süresi içinde Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, bütün halkı kucaklayacak.

Seçim sürecinde de söyledim; üstlendiğim sorumlulukları, özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları elbette Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

