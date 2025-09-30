CHP'den milletvekili kampı! Tarih ve yer belli oldu

CHP’nin yeni yasama yılı için düzenleyeceği milletvekili kampı, Bolu Abant’ta 3-5 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kampın CHP lideri Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleşeceği ve kamp öncesinde 3 Ekim Cuma akşamı Bolu’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleneceği belirtildi.

CHP grubunun her yasama yılının başında yaptığı milletvekili kampı, bu yıl üçüncü kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. CHP'nin bu yılki kampının 3-4-5 Ekim'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Kampın bu adresi ise Bolu Mudurnu oldu. Kamp, Abant'ta bir otelde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özel ve milletvekilleri, 3 Ekim Cuma günü, Bolu’ya giderek kampın yapılacağı otele yerleşecek. Program, 4 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

PARTİNİN YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

Kampın gündeminde 2025-2026 yasama yılı boyunca milletvekillerinin ve partinin yol haritası, kasım ayında yapılması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay olacak. CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutukluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik olarak yürütülen konser soruşturması, ilçe ve il mitingleri, TBMM’de faaliyet yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ile 2026 yılı bütçesi de kamptaki gündem maddeleri arasında yer alıyor.

CHP'nin yeni miting adresi belli olduCHP'nin yeni miting adresi belli oldu

KAMP ÖNCESİ BOLU'DA MİTİNG

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu farklı bir ilde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi de kampın yapılacağı Bolu olacak. Buna göre, kamptan önce 3 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan miting, saat 18.00’de Kent Meydanı’nda yapılacak. CHP Lideri Özel, 59’uncu mitingde Bolulu vatandaşlarla bir araya geleceği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

