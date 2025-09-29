CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ülke genelinde sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 58'incisini İstanbul'da düzenleyeceğini duyurdu. CHP Lideri Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilecek miting, 1 Ekim Çarşamba günü Küçükçekmece ilçesinde yapılacak. saat 20.30'da Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"MEŞRUİYETİMİZİ HALKIMIZDAN ALIYORUZ"

Mitinge ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meşruiyetlerini meydanları dolduran halktan aldıklarını vurguladı. Vatandaşları mitinge davet eden Çelik, buluşmanın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz."