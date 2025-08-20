CHP'den İYİ Parti'nin süreç iddialarına tepki: Palavra
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda DEM Parti şu talepleri olduğunu iddia etti:
"1. Kürtlere özerklik verilsin!
2. "Türk Milleti" yerine etnik kökenler Anayasa'da belirtilsin!
3. Doğu ve Güneydoğu'ya vali atanmasın!
4. Kürt ordusu kurulsun!
5. Kürdistan’ın İç-Dış. İşleri Bakanları olsun!
6. Kürtçe resmi dil olsun!
7. Kandil ve diğer kamplardaki, Avrupa'daki PKK'lıların topluca geri dönmesi sağlansın!"
DEM Parti de Arslan'ın iddialarını reddetti. "Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları!" diyerek Arslan'ın süreci provoke etmek istediğini söyledi.
KOMİSYONDAKİ CHP'Lİ EMİR'DEN SERT TEPKİ: TAM BİR PALAVRA
Komisyonda üye olarak da yer alan CHP'nin Grup Başkavekili Murat Emir, Arslan'ın ifadelerini şaşırtı olduğunu belirtip, "Hani bunca palavrayı atmak için çok geniş bir hayal dünyasına sahip olmak lazım. Çok geniş ya. Böyle, öyle böyle değil" dedi.
Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Murat Emir, Arslan iddialarının spekülasyon olduğunu belirtip CHP'nin olduğu bir yerde böyle taleplerin olamayacağını belirtti.
Emir, komisyondaki konuşulanların da tutanak altında olduğunu ifade etti. Süreçte "Yanlış bir şey olursa engelleriz" diyen Emir, şunları ifade etti:
- Bir defa biz ilk günden itibaren açık ve şeffaf olacak dedik. Basın takip edecek dedik. Tam tutanak altına her şey olacak dedik. Ve bu da oluyor zaten.
- Sadece MİT başkanı, Milli Savunma Bakanı geldi. Sunum yapıyorlar. Tabii ki kapalı olacak. Üstelik bunu hani vatandaş söylese ben buna bir şey demem ama milletvekili söyleyemez.
- Çünkü milletvekili bilir ki kapalı oturumun bir iç tüzükte bir yeri var ve kapalı oturumun belli kuralları var. Ya meclis yeni kurulmadı. Hani de deniyor ya işte 1000 yıllık Türkiye, 1000 yıllık işte devlet geleneği. İşte 1000 yıllık devlet geleneğimiz budur bizim.
- Konuşulacak iş var. Konuşulmayacak iş var ortalıkta. Dolayısıyla bunun üzerinden spekülasyon. Bakın, bir defa bunlar tam bir palavra.
- Ama bununla birlikte hani şey olarak da ideolojik olarak da söyleyeyim size. Orada istisnasız, bakın, istisnasız söylüyorum, şehit dernekleri, gazilerin dernekleri istisnasız. Bir kısmı bize çok uzak. Yani biz çok böyle hani şehittir, gazi derneğidir diye yine başımızın tacı yaparız ama biz çok çok takdir etmediğimiz yönleri var. Kimileri bizim daha takdir ettiğimiz dernekler ama
- Hepsinin ortak noktası şuydu: Bizim evlatlarımızı kaybettik.
- Organlarımızı kaybettik. Biz bu bayrak için, millet için, ülke için öldük. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü bozacak hiçbir iş yapmayın. O zaman bizim canımız yanar. Ama bunun dışında terörü sonlandıracaksanız biz yanınızdayız. Biz yandık. Başkası yanmasın." dediler.
- Bu kadar açık. Bu kadar net. Yani evladını şehit verip toprağa veren anne böyle söylüyor. Bir, bir çocuğumuz daha şehit olmasın diye uğraşıyoruz. Ama bizim olduğumuz yerde, yani şehitlerin olduğu yerde, şehit annelerinin olduğu, babalarının, ailelerinin olduğu yerde böyle, böyle sözleri kim söyleyebilir?
- Yani bu akla uygun mu bir defa? Olacak iş mi? Dolayısıyla herkes, bakın, herkes sakin olsun. Herkes süreci dikkatli takip etsin. Burada yapılan iş şuydu. Biz öyle görüyoruz en azından. Şu ana kadar öyle. Ya bir kimsenin kafasının arkasındakini bilecek, yani biliriz de peşinen yargılayacak halimiz yok.
- Kaldı ki biz kurallarımızı, koşullarımızı açıkça ortaya koymuşuz. Birileri diyor ki, o, onu söyleyenler ne kadar inanılmaz, ne kadar güvenilmez, ne kadar böyle yanar döner olsalar da ve bunu yapanlar aynı zamanda bize Aydın'da, Beyoğlu'nda, İstanbul Büyükşehir'de bir darbe süreci yaşatanlar olsa dahi ne olursa olsun eğer diyorlarsa bu sefer biz terörü kalıcı olarak bitireceğiz, hem de bunu bitirirken ülkemizin bölünmez bütünlüğüne asla bir zarar vermeyeceğiz diyorlarsa biz bunlarla otururuz.Konuşuruz. Biz öz güvenliyiz. Biz ölçeriz, biçeriz, anlarız.
- Gerçekten öyle mi? Kontrol ederiz. Sürecin sahibi oluruz. Sürecin denetleyicisi oluruz. Yanlış bir şey olursa engel oluruz.
- Bunu bunu yapmayacaksak siyaset niye yapıyoruz o zaman? Doğru. Dolayısıyla herkes sakin olsun.
- Böyle palavralara da, itibar etmesin lütfen.