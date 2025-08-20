CHP'den İYİ Parti'nin süreç iddialarına tepki: Palavra

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda DEM Parti şu talepleri olduğunu iddia etti:

"1. Kürtlere özerklik verilsin!

2. "Türk Milleti" yerine etnik kökenler Anayasa'da belirtilsin!

3. Doğu ve Güneydoğu'ya vali atanmasın!

4. Kürt ordusu kurulsun!

5. Kürdistan’ın İç-Dış. İşleri Bakanları olsun!

6. Kürtçe resmi dil olsun!

7. Kandil ve diğer kamplardaki, Avrupa'daki PKK'lıların topluca geri dönmesi sağlansın!"

DEM Parti de Arslan'ın iddialarını reddetti. "Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları!" diyerek Arslan'ın süreci provoke etmek istediğini söyledi.

KOMİSYONDAKİ CHP'Lİ EMİR'DEN SERT TEPKİ: TAM BİR PALAVRA

Komisyonda üye olarak da yer alan CHP'nin Grup Başkavekili Murat Emir, Arslan'ın ifadelerini şaşırtı olduğunu belirtip, "Hani bunca palavrayı atmak için çok geniş bir hayal dünyasına sahip olmak lazım. Çok geniş ya. Böyle, öyle böyle değil" dedi.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Murat Emir, Arslan iddialarının spekülasyon olduğunu belirtip CHP'nin olduğu bir yerde böyle taleplerin olamayacağını belirtti.

Emir, komisyondaki konuşulanların da tutanak altında olduğunu ifade etti. Süreçte "Yanlış bir şey olursa engelleriz" diyen Emir, şunları ifade etti: