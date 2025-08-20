CHP'li Murat Emir Beyaz Toros eyleminin muhatabını açıkladı

TBMM'nin önünde dün (19 Ağustos) İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda şehit ailelerinin dinleneceği gün faili meçhul cinayetlerin simgesi Beyaz Toros yakıldı. Yakan şahıs, eylemi ÖTV için yaptığını öne sürdü. Şahsın, sabıkası ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

Halk TV'ye konuk olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis önünde Beyaz Toros yakılmasının sıradan bir olay olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle dün bu Meclisin önündeki o beyaz Toros'un yakılmasında da aslında bir mesaj içeriği olduğunu anlamak, çıkarsamak çok da güç değil. biz dün biraz bekledik biraz sessiz kaldık. İçişleri Bakanlığının açıklaması bizim için doyurucu değildi ama şöyle bir cümle vardı. Yani söz konusu olan kişi bir meczup. Evet tamam. bir bahanesi de var kendince. Bu da üretilmiş. ayrıntılı değerlendiriyoruz demişlerdi ama şu ana kadar ayrıntılı değerlendirme ile ilgili bir veri gelmedi.

Şu haliyle birileri zaten her defasında bir meczup bulurlar bir mizansen çizerler ve birilerine mesaj verirler o da şu yani bir AK Toroslar çetesi var."

BÜROKRASİ VE SARAY'DA SÜRECE AYAK DİREYENLER VAR İDDİASI

Bürokraside ve Saray'da bu sürece karşı olan odaklar bulunduğunu söyleyen Emir şöyle konuştu:

"Ve bir AK Toroslar çetesi var yargının içerisinde. Sarayın içerisinde birileri var. Bu süreci zehirlemeye çalışıyor.

Bürokrasinin içerisinde var gerçekten de bu süreç bir şekliyle dursun diye düşünenler ve bunlar aslında bir mesaj veriyorlar.

Hem de Meclise mesaj veriyorlar bize mesaj veriyorlar. Bundan daha açık daha net mi mesaj ne olabilir?

Daha ne yapmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi davranın. Bunun arkasındaki ne varsa ortaya çıkartmak lazım.

"MHP'YE BİR OPERASYON YAPILIYOR, AÇIK"

Bakın siyasette siyasi bir mesele olarak Cumhur İttifakı'nın şapkasını önüne koyup tekrar bir gözden geçirmesi lazım.

Çünkü MHP'ye bir operasyon yapılıyor açık.

İkincisi komisyona bir operasyon yapılıyor. Komisyondan Meclis Başkanı'ndan bunun içerisindedir. Hepimiz bu bunun muhatabıyız. Aynı şekilde AK Toroslar çetesi bir operasyon yapıyor."

"SÜRECİ SÖNDÜRMEK İÇİN BÜROKRASİDEKİ KİRLİ YAPILAR FAALİYETE GİRDİ"

Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da dikkat çekti. Erdoğan'ın İmralı Süreci'ne ilişkin tutumunun 'ikircikli' olduğunu öne süren Emir, Türkiye'deki umudu söndürmek için devletin içerisindeki 'kirli yapıların' faaliyete girdiğini söyledi:

"Aynı şekilde bürokraside bir direnç olduğu izlenimi bize geliyor ama bir direnç noktası da muhtemeldir ki Tayyip Erdoğan'dır.

Çünkü Tayyip Erdoğan aslında tavrını açıkça henüz ortaya koymamış. Açıkça sahiplenmemiş. İkircikli konuşmuş biraz ortadan konuşmuş ve sürecin her an bir yerinden süreci bırakabileceğine dönük izlenimler vermektedir.

Dolayısıyla bir şeyin daha altını çizeyim. Tayyip Erdoğan aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de komisyonda olmasından rahatsızdır.

Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda aslında devletin kimi içerisine odaklanmış kirli yapılar ve bürokrasideki bazı yapılar siyasetteki bazı yapıların Türkiye'deki bu umudu söndürmek için bazı faaliyetlere girdiğini biz görüyoruz."



İmralı Süreci'ne birçok yeden 'direncin' olduğunu ifade eden Emir, Beyaz Toros eyleminin asıl muhatabının 'sürecin sahipleri' olduğunu ifade etti.

'Alttan alta bir tekmeleşme' olduğunu dile getiren Emir, bu eylemin muhatabının hem Meclis hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ileri sürdü: