CHP'den istifa eden Murat Bakan Halk TV'ye konuştu: Yeni partinin başvuru tarihini açıkladı

CHP'de "mutlak butlan" davasının ardından yaşanan gelişmeler siyasette yeni bir süreci başlatırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir parti kurulacağını açıklamasının ardından gözler kuruluş takvimine çevrildi.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından milletvekilleriyle birlikte yeni partiyi kuracaklarını belirterek, "Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının ardından Halk Ana Haber sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Murat Bakan da kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti teşkilatındaki çalışma düzeninin sürdüğünü ifade eden Bakan, "Bizdeki parti hiyerarşisi aynen devam ediyor. Özgür Özel liderliğinde parti ve grubu çalışmalarını sürdürüyor. Gül Çiftçi de teknik süreci yürütüyor. Bir takım teknik işlemler var. Cuma günü ya da önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek" dedi.

Bakan, "Sosyal medya yıkılıyor. e-Devlet kilitlenmiş durumda. Bunun bir halk hareketi olduğu görünüyor" ifadelerini dile getirdi.

Milletvekili transferlerine ilişkin değerlendirmesinde ise "Milletvekili sayısı önemli ancak rakam vermem doğru değil. Her milletvekilinin kendi iradesi var" diye konuştu.