CHP'den flaş TRT kararı: Tarih ve saat verildi

CHP'den flaş TRT kararı: Tarih ve saat verildi
Yayınlanma:
CHP, İBB yargılamalarının TRT'de yayınlanması talebiyle TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüme kararı aldı. İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu eylemin tarihini ve saatini açıkladı.

CHP'nin İBB yargılamalarının TRT'de yayınlanması konusundaki talebi sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer olarak Cumartesi günü TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

"Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz" diyen Çelik, "Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz" dedi.

CHP'li Akdoğan TRT'nin kapısına dayandı: 'Fişini söküp takmaya geldim'CHP'li Akdoğan TRT'nin kapısına dayandı: 'Fişini söküp takmaya geldim'

CHP İSTANBUL TRT'YE YÜRÜYECEK

İBB iddianamesinin 237 günde hazırlanmasının ardından hem CHP Lideri Özgür Özel hem de 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT'de yayınlanması yönündeki taleplerini yineledi.

Yargılamaların TRT'de yayınlanma talebi konusunda CHP vites arttırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumartesi günü Akmerkez AVM önünden Ulus TRT stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

cvs.jpg

"YAYINLAYIN DURUŞMALARI, HERKES GERÇEKLERİ GÖRSÜN"

Saat 16.00'da başlayacak yürüyüşe dair Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz. Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız: Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Siyaset
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz