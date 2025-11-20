CHP'den flaş TRT kararı: Tarih ve saat verildi

CHP'nin İBB yargılamalarının TRT'de yayınlanması konusundaki talebi sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer olarak Cumartesi günü TRT'nin İstanbul'daki stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

"Biz kendimize güveniyoruz. Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz" diyen Çelik, "Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz" dedi.

CHP İSTANBUL TRT'YE YÜRÜYECEK

İBB iddianamesinin 237 günde hazırlanmasının ardından hem CHP Lideri Özgür Özel hem de 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT'de yayınlanması yönündeki taleplerini yineledi.

Yargılamaların TRT'de yayınlanma talebi konusunda CHP vites arttırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumartesi günü Akmerkez AVM önünden Ulus TRT stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

"YAYINLAYIN DURUŞMALARI, HERKES GERÇEKLERİ GÖRSÜN"

Saat 16.00'da başlayacak yürüyüşe dair Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: